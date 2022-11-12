Сирены будут чистить и чинить. Омская мэрия нашла подрядчика за 2 млн рублей

С подрядчиком заключат контракт на следующий год до 29 декабря. Начальная цена составила 1,989 млн рублей. Так как на аукцион явился только один участник, то оплата пойдет по максимальной ставке. За каждый месяц единственному участнику аукциона заплатят 164,7 тыс. рублей.