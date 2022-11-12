Сирены будут чистить и чинить. Омская мэрия нашла подрядчика за 2 млн рублей

На сайте ГИС Торги подвели итоги аукциона на оказание услуг по техобслуживанию городской системы оповещения. Две сотни сирен на территории города требуют заботы.
С подрядчиком заключат контракт на следующий год до 29 декабря. Начальная цена составила 1,989 млн рублей. Так как на аукцион явился только один участник, то оплата пойдет по максимальной ставке. За каждый месяц единственному участнику аукциона заплатят 164,7 тыс. рублей.
Техническое обслуживание означает ежемесячный осмотр и чистку электросирен, проверку их работоспособности с использованием встроенных и автономных систем измерений, а также регулировки при необходимости. При обнаружении неисправностей исполнитель также должен будет чинить сирены после согласования с мэрией.
Есть и особое техническое задание в приложении к контракту. В сентябре городскую систему оповещения ждет большое ТО, будут проверять все сирены в городе.
Напомним, 10 дней назад городская система оповещения пережила учения: