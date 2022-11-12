Если вы оказались в ЧС или попали в аварию из-за непогоды, мэрия советует оперативно информировать об этом оперативную дежурную смену МЧС Омской области по телефонам: 01, 25-83-26, 44-91-00, а при звонке с сотового телефона — 101.