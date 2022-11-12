Как сообщает пресс-служба администрации Омска, 13 и 14 ноября горожанам и жителям области следует быть осторожнее. Будет мокрый снег, дождь, в отдельных районах туман. Ожидается гололед, порывы ветра будут достигать 15-18м/с.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на эти дни возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.
Увеличится вероятность техногенных пожаров в частном секторе. Также повышается вероятность аварий в системах жизнеобеспечения, как коммунальных, так и энергетических. Возможно повреждение линий связи и электропередач, нарушение транспортного движения, ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ.
Если вы оказались в ЧС или попали в аварию из-за непогоды, мэрия советует оперативно информировать об этом оперативную дежурную смену МЧС Омской области по телефонам: 01, 25-83-26, 44-91-00, а при звонке с сотового телефона — 101.
Напомним, что в регионе введен режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям: