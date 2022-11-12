Корпорация МСП: В РФ начинается программа «выращивания» поставщиков из МСП

По сообщению издания, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что бенефициарами этой инициативы станут малый и крупный бизнес, а также государство. Компании, представляющие сегмент МСП, которые будут принимать участие в программе, получат возможность для значительного роста, поскольку у них будут точный ориентир и рынок сбыта продукции. Заказчик будет в полной мере обеспечен продукцией российского производства, а государство сможет решить вопросы технического развития отраслей, импортозамещения, получит налоги и новые рабочие места. На данный момент интерес к участию в программе проявили РЖД, «Ростех», «Автодор» и многие другие.
Изменения в законодательстве позволяют заключать долгосрочные офсетные соглашения по 223-ФЗ в рамках реализации таких программ «выращивания» поставщиков из МСП. Оператор обеих программ — Корпорация МСП, сообщает ria.ru.
«Офсетный договор подразумевает, что МСП-поставщик выступает также в качестве инвестора, который на свои или заемные средства строит новое или развивает действующее производство. В свою очередь госкомпания в рамках офсетного договора берет на себя обязательство в течение нескольких лет закупать у конкретного МСП-поставщика его продукцию или услуги в определенном объеме. Сейчас мы ведем работу с заказчиками для определения их запроса по заключению офсетных договоров», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил, что ранее во время проведения Петербургского международного экономического форума 2022 года глава государства Владимир Путин поручил запустить механизм офсетных договоров.
Государственные компании смогут заниматься разработкой программ «выращивания», утверждать их, определять основные направления поддержки поставщиков, представляющих малое и среднее предпринимательство, а также перечень необходимых услуг и товаров. Отбор будет проводиться при участии Корпорации МСП и региональных организаций инфраструктуры поддержки. Для победителей разработают индивидуальные карты развития.
Запрос двадцати семи крупных заказчиков был в пилотном режиме размещен на цифровой платформе МСП.РФ. Предварительно было получено сто двадцать семь заявок от пятидесяти девяти представителей МСП из двадцати шести регионов для участия в пилотных проектах.