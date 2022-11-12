Корпорация МСП: В РФ начинается программа «выращивания» поставщиков из МСП

«Офсетный договор подразумевает, что МСП-поставщик выступает также в качестве инвестора, который на свои или заемные средства строит новое или развивает действующее производство. В свою очередь госкомпания в рамках офсетного договора берет на себя обязательство в течение нескольких лет закупать у конкретного МСП-поставщика его продукцию или услуги в определенном объеме. Сейчас мы ведем работу с заказчиками для определения их запроса по заключению офсетных договоров», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил, что ранее во время проведения Петербургского международного экономического форума 2022 года глава государства Владимир Путин поручил запустить механизм офсетных договоров.