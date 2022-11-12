Было твое — стало проданное. В Омской области крупный фермер недосчитался овец

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о раскрытой краже в Крутинском районе. Вид кражи был древний, как вся животноводческая деятельность — пастух перепродал «хозяйских» овец.
Житель с. Китерма обратился в полицию с заявлением о пропаже скотины. Мужчина владел большим стадом и при очередном пересчете не досчитался пяти овец. Стоимость каждой он оценил в 5 тыс. рублей.
Сотрудники полиции опросили местных жителей, в том числе 44-летнего мужчину, который должен был пасти овец у озера.
Подозреваемый признался, что в один из рабочих дней он вел стадо на пастбище, когда к нему обратился проезжающий мимо человек с просьбой продать овцу. Пастух сказал, что часть стада — его, согласился продать овец по 3 тыс. рублей за каждую. В итоге он «заработал» 15 тыс. рублей, которые потратил на выпивку.
Дознаватель ОМВД по Крутинскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее судимый за кражи пастух получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.