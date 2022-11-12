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Было твое — стало проданное. В Омской области крупный фермер недосчитался овец

Вчера, 14:03
Фото: 1MI
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В Омской области наемный пастух продал овец работодателя

У фермера украли 5 овец. Житель Омской области непредусмотрительно нанял пастухом ранее судимого мужчину.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о раскрытой краже в Крутинском районе. Вид кражи был древний, как вся животноводческая деятельность — пастух перепродал «хозяйских» овец.

Житель с. Китерма обратился в полицию с заявлением о пропаже скотины. Мужчина владел большим стадом и при очередном пересчете не досчитался пяти овец. Стоимость каждой он оценил в 5 тыс. рублей.

Сотрудники полиции опросили местных жителей, в том числе 44-летнего мужчину, который должен был пасти овец у озера.

Подозреваемый признался, что в один из рабочих дней он вел стадо на пастбище, когда к нему обратился проезжающий мимо человек с просьбой продать овцу. Пастух сказал, что часть стада — его, согласился продать овец по 3 тыс. рублей за каждую. В итоге он «заработал» 15 тыс. рублей, которые потратил на выпивку.

Дознаватель ОМВД по Крутинскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее судимый за кражи пастух получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Омская область#Уголовное дело#Сельское хозяйства#Фермер#Хищение#Домашние животные
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