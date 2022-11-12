Было твое — стало проданное. В Омской области крупный фермер недосчитался овец

Подозреваемый признался, что в один из рабочих дней он вел стадо на пастбище, когда к нему обратился проезжающий мимо человек с просьбой продать овцу. Пастух сказал, что часть стада — его, согласился продать овец по 3 тыс. рублей за каждую. В итоге он «заработал» 15 тыс. рублей, которые потратил на выпивку.