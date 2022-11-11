Завеса тайны пала. Зомби-косули рядом с Омской областью умирали от токсикоинфекции

Как сообщили на сайте уральского Института экологии растений и животных, причина падежа косуль в Сибири и на Урале найдена. Беду вызвал Клостридиоз, все виды которого характеризуются сильным выделением токсинов, отравляющих организм. Судя по поведению на видео, так взбудоражившем омичей, косулям «достались» нейротоксины. Поэтому, можно сказать, что бедные животные и впрямь оказались «зомби».
Животные выскакивали на дороги, бегали по кругу, падали, у них шла пена изо рта. Официально зафиксировано, что в Курганской области пало 33 косули, а более десяти больных застрелили охотники. Биоматериал больных животных был отправлен на экспертизу во Владимир.
Заведующий лабораторией охотничьих животных ИЭРиЖ УрО РАН Николай Корытин сообщил, что в конце октября больных косуль обнаружили также в Свердловской области. Было найдено 32 трупа. Лабораторные исследования, проведенные во Владимире, в Федеральном центре охраны здоровья животных, показали наличие трех возбудителей болезней: клостридиоза, ринотрахеита и гемофилеза в разных сочетаниях. Ветеринарные врачи Свердловской области по совокупности клинических признаков все-таки обвинили в произошедшем клостридиоз.
Жителям рекомендовано при употреблении мяса косули хорошо его проваривать или прожаривать. Пока остается неясным источник массового заражения. Споры клостридий способны долгое время сохраняться в почве. Не исключено, что инфекция будет распространяться, и тогда придется принимать какие-то меры.
Напомним, меньше месяца назад по данным Ветнадзора Омской области мы сообщали о том, что в соседнем Кургане погибло 70 косуль. Омских охотников просили делиться информацией при обнаружении несчастных «зомби» или их трупов.