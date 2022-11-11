Завеса тайны пала. Зомби-косули рядом с Омской областью умирали от токсикоинфекции

Как сообщили на сайте уральского Института экологии растений и животных, причина падежа косуль в Сибири и на Урале найдена. Беду вызвал Клостридиоз, все виды которого характеризуются сильным выделением токсинов, отравляющих организм. Судя по поведению на видео, так взбудоражившем омичей, косулям «достались» нейротоксины. Поэтому, можно сказать, что бедные животные и впрямь оказались «зомби».