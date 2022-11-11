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Вернули на место барельеф. На здании омского ТЮЗа появился символ театра

11 ноября 04:19
Фото: минкульт Омской области

В Омске на здание ТЮЗа вернули барельеф с названием театра

Рабочие разместили барельеф на фасаде здания.

В Омском ТЮЗе продолжается капремонт, который начался в прошлом году. Здание приводят в порядок впервые с момента постройки – с 1967 года. Строители отремонтировали и утеплили покрытие фасада, а затем занялись его облицовкой.

На место вернули символ ТЮЗа – барельеф с маской и названием театра. Автором эмблемы является омский художник-живописец, монументалист, заслуженный работник культуры РСФСР Михаил Слободин. Барельеф изготовили из нержавеющего металла методом чеканки.

Также строители привели в порядок крышу, заканчивают остекление и проводят черновые работы внутри. В здании смонтировали инженерные системы и коммуникации, делают системы видеонаблюдения и подсветки фасада.

Подрядчиком является ООО «Стройцентр-Иркутск». Стоимость контракта составила 432.6 млн рублей. Однако из-за подорожания стройматериалов в январе 2022 года из федерального резервного фонда выделили около 110 млн рублей. Общая стоимость капремонта составила 576 млн рублей. Здание собираются сдать осенью 2023 года.

#Вероника Жукова#Город#Культура#Новости#Омск#ТЮЗ#Капремонт#Театр
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