Вернули на место барельеф. На здании омского ТЮЗа появился символ театра

В Омском ТЮЗе продолжается капремонт, который начался в прошлом году. Здание приводят в порядок впервые с момента постройки – с 1967 года. Строители отремонтировали и утеплили покрытие фасада, а затем занялись его облицовкой.
На место вернули символ ТЮЗа – барельеф с маской и названием театра. Автором эмблемы является омский художник-живописец, монументалист, заслуженный работник культуры РСФСР Михаил Слободин. Барельеф изготовили из нержавеющего металла методом чеканки.
Также строители привели в порядок крышу, заканчивают остекление и проводят черновые работы внутри. В здании смонтировали инженерные системы и коммуникации, делают системы видеонаблюдения и подсветки фасада.
Подрядчиком является ООО «Стройцентр-Иркутск». Стоимость контракта составила 432.6 млн рублей. Однако из-за подорожания стройматериалов в январе 2022 года из федерального резервного фонда выделили около 110 млн рублей. Общая стоимость капремонта составила 576 млн рублей. Здание собираются сдать осенью 2023 года.