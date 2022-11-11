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В Японии министр юстиции уйдет в отставку после слов о смертной казни

11 ноября 15:00
Фото: piqsels.com
Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси уйдет в отставку по решению главы правительства страны Фумио Кисиды.

Правительство осталось недовольно высказыванием Ханаси о смертной казни, сообщает 360tv.ru со ссылкой на агентство Kyodo. Министр юстиции заявил, что на своем посту он не сможет стать популярным у населения и разбогатеть.

«Все просто, ставишь штамп на указ о смертной казни и все. На следующий день находишься уже в топе новостей», — сказал Ханаси.

Его слова подверглись критике со стороны Конституционно-демократической партии. В парламенте пообещали поднять вопрос об уходе министра юстиции с поста, позднее премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от главы министерства юстиции объяснить его высказывания публично.

В настоящее время моратория на смертную казнь в Японии нет. К высшей мере (повешенье) приговаривают людей, которые совершают особо тяжкие преступления, и каждый указ об исполнении такого приговора лично подписывает министр юстиции.

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