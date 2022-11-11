В Петербурге до конца недели ожидается рекордно теплая погода

Леус уточнил, что из-за циклона погода будет облачной, в Петербурге пройдут дожди, ветер усилится. Температура воздуха поставит новый, уже третий рекорд суточного максимума — 10-12 градусов тепла. По Ленинградской области температура зафиксируется в диапазоне от 8 до 13 градусов, ожидается юго-западный ветер, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.