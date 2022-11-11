В Петербурге до конца недели ожидается рекордно теплая погода

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на сообщение в Telegram-канале ведущего специалиста центра «Фобос» синоптика Михаила Леуса.
Как отметил синоптик, к западным берегам Скандинавии приближается североатлантический циклон, по его периферии к Петербургу будут поступать влажные и теплые воздушные массы.
Леус уточнил, что из-за циклона погода будет облачной, в Петербурге пройдут дожди, ветер усилится. Температура воздуха поставит новый, уже третий рекорд суточного максимума — 10-12 градусов тепла. По Ленинградской области температура зафиксируется в диапазоне от 8 до 13 градусов, ожидается юго-западный ветер, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
В субботу ожидаются дожди, сильный ветер, погода станет ясной только ближе к вечеру — это будет, как отметил синоптик, последний день рекордного тепла.