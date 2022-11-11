Подрядчик должен будет украсить город с помощью флагов и баннеров, оформленных в соответствии с праздничной концепцией. Их разместят на Комсомольском мосту, мосту имени 60-летия Победы, улицах Гагарина и Ленина, на Соборной площади, Иртышской Набережной, Масленникова, Конева, 60 лет Победы и на Кировской развязке.