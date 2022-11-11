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В Омске ищут подрядчика для украшения города к Новому году

11 ноября 05:38
Фото: 1MI

Омские улицы собираются украсить флагами и баннерами за 1.4 млн рублей

Городская администрация ищет подрядчика для украшения улиц.

Омская мэрия объявила аукцион на выполнение работ по оформлению мест проведения праздничных мероприятий в честь Нового года и Рождества. Начальная стоимость контракта составила 1.4 млн рублей.

Подрядчик должен будет украсить город с помощью флагов и баннеров, оформленных в соответствии с праздничной концепцией. Их разместят на Комсомольском мосту, мосту имени 60-летия Победы, улицах Гагарина и Ленина, на Соборной площади, Иртышской Набережной, Масленникова, Конева, 60 лет Победы и на Кировской развязке.

Планируется, что на улицах города появятся 382 баннера и 107 флагов. Они будет изображен Дед Мороз, елка и подарки, а также надпись «С Новым городом! 2023». Флаги развесят до 22 декабря.

Стало известно, как украсят Омск к Новому году
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#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Новый год
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