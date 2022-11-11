В Нижнем Новгороде презентовали производство фасадных панелей нового поколения

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на директора предприятия Довлетбия Байбекова, сегодня это уникальное производство для такого региона, как Нижегородская область. Предприятие производит различные строительные изделия и конструкции и готово предложить широкую линейку продукции. Так, многослойные фасадные панели представлены в различных цветовых и фактурных вариантах. Таким образом, каждый заказчик может выбрать свой вариант, который понравится любому застройщику и архитектору.
На сегодня завод вышел на пиковую мощность, поставляя свои изделия на семь стройплощадок. Это свидетельствует о том, что застройщики все больше интересуются заводской продукцией.
Сегодня панели, производимые на предприятии, применяются при строительстве жилых комплексов КМ Анкудиновский Парк, КМ Ривер Парк и КМ Тимирязевский группы компаний Каркас Монолит. А два года назад был введен в строй КМ TOWER PLAZA. Сегодня это визитная карточка KM PRECAST.
Экскурсия проходила с участием архитектора проектов группы компаний Каркас Монолит Максима Горева, исполнившего роль гида. По его словам, отличие современных панельных домов от прежних — очень большое. Это совсем другое качество, а гарантия на такие панели дается на срок более 70 лет.
Для изготовления современных многослойных панелей на предприятии применяется высокотехнологичное оборудование, работу которого участники экскурсии увидели своими глазами.
По словам побывавшей на экскурсии на предприятии министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марины Раковой, на тот уровень, который сегодня устанавливается группой компаний «Каркас Монолит», включая собственное производство, должны ориентироваться многие участники отрасли. За счет продемонстрированной на предприятии технологии фасад здания собирается всего за несколько недель. И это важный фактор для того, чтобы можно было наращивать темпы жилищного строительства.
Отметим, что KM PRECAST сегодня является одним из крупнейших в ПФО предприятий, производящих цветные многослойные фасадные панели и сборные железобетонные конструкции.