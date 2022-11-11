В Нижнем Новгороде презентовали производство фасадных панелей нового поколения

По словам побывавшей на экскурсии на предприятии министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марины Раковой, на тот уровень, который сегодня устанавливается группой компаний «Каркас Монолит», включая собственное производство, должны ориентироваться многие участники отрасли. За счет продемонстрированной на предприятии технологии фасад здания собирается всего за несколько недель. И это важный фактор для того, чтобы можно было наращивать темпы жилищного строительства.