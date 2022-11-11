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В Магаданской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали люди

11 ноября 15:06
Фото: 1MI
В Магаданской области рейсовый автобус KIA Granbird, в котором находились 30 пассажиров, съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали три человека.

Происшествие произошло 11 ноября утром возле поселка Новый Уптар, сообщает 360tv.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Автобус, съехавший в кювет, перевернулся, на место ДТП выехали экстренные службы. Согласно предварительным данным, в автобусе на момент аварии находились 30 человек, из них трое обратились за помощью к медикам.

Автобус выполнял рейс в магаданский аэропорт. Пострадавших в аварии доставили в больницы, другие пассажиры были отправлены в пункт назначения на другом автобусе. В настоящее время специалисты устанавливают причину аварии.

#Происшествия
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