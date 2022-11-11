В Магаданской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали люди

Происшествие произошло 11 ноября утром возле поселка Новый Уптар, сообщает 360tv.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Автобус, съехавший в кювет, перевернулся, на место ДТП выехали экстренные службы. Согласно предварительным данным, в автобусе на момент аварии находились 30 человек, из них трое обратились за помощью к медикам.
Автобус выполнял рейс в магаданский аэропорт. Пострадавших в аварии доставили в больницы, другие пассажиры были отправлены в пункт назначения на другом автобусе. В настоящее время специалисты устанавливают причину аварии.