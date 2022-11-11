Новость № 3. В Омской области сиротам закупили 234 квартиры. 189 квартир уже раздали для дальнейшего проживания, а 45 квартир еще на стадии контракта. Всего в этом году из федерального и областного бюджета на закупку жилья для омских детей-сирот было выделено 632,5 млн рублей.