Новость № 1. Этой зимой омичи смогут погреться в теплых странах без лишних перелетов. Омский аэропорт запускает рейс в Таиланд. Уже с 1 декабря жители города смогут улететь в Паттайю без пересадок.
Новость № 2. В 2023 году в Омске капитально отремонтируют три моста. В порядок собираются привести Комсомольский, Ленинградский и мост 60-летия ВЛКСМ.
Новость № 3. В Омской области сиротам закупили 234 квартиры. 189 квартир уже раздали для дальнейшего проживания, а 45 квартир еще на стадии контракта. Всего в этом году из федерального и областного бюджета на закупку жилья для омских детей-сирот было выделено 632,5 млн рублей.