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«Теплые края», ремонт мостов и квартиры сиротам. Омск в пятницу

11 ноября 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня — версия Город55.

Новость № 1. Этой зимой омичи смогут погреться в теплых странах без лишних перелетов. Омский аэропорт запускает рейс в Таиланд. Уже с 1 декабря жители города смогут улететь в Паттайю без пересадок.

Новое место для отпуска. В омском аэропорту открылся прямой рейс в Таиланд
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Новость № 2. В 2023 году в Омске капитально отремонтируют три моста. В порядок собираются привести Комсомольский, Ленинградский и мост 60-летия ВЛКСМ.

Омичей ждет капитальный ремонт сразу трех мостов
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Новость № 3. В Омской области сиротам закупили 234 квартиры. 189 квартир уже раздали для дальнейшего проживания, а 45 квартир еще на стадии контракта. Всего в этом году из федерального и областного бюджета на закупку жилья для омских детей-сирот было выделено 632,5 млн рублей.

Крыша над головой. Омским сиротам закупили 234 квартиры
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#Юлия Бармина#Город#Отпуск#Капитальный ремонт#Квартиры#Жилье для детей сирот
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