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Секретный бизнес привел главу села из Омской области в суд

11 ноября 07:41
Фото: СУ СКР по Омской области

Главу села в Омской области отправят под суд за незаконную вырубку леса

Чиновник нанес ущерб природе на 3.5 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о подготовке к передаче в суд уголовного дела в отношении главы Рагозинского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области. Его обвиняют сразу в 20 преступлениях, и все они связаны с вырубкой леса.

Следствие считает, что в 2017–2019 годах глава поселения поручал специалисту местной администрации изготавливать фиктивные документы для заключения договоров купли-продажи древесины для отопления. Древесина продавалась по сниженным ценам жителям северных районов области, а вдобавок к этому граждане оформляли доверенности на водителя администрации поселения.

После этого глава поселения привлекал к рубке деревьев местных жителей, а взамен предоставлял им оборудование, транспорт, топливо и питание.

За два года глава поселения оформил 30 фиктивных договоров, по которым вырубил деревьев на 3.5 млн рублей. Срубленные деревья он продавал, в том числе по муниципальным контрактам через подставное лицо, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

Вину в совершении преступления чиновник не признал, но дело по ч. ч. 2-3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений с использованием служебного положения, а также в крупном размере» передадут в Седельниковский районный суд Омской области, отметили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

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#Общество#Новости#Омская область#Омск#Прокуратура#Деревья#Суд#Глава поселения#Ольга Акамова
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