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Радиации нет — и на том спасибо. Чем дышали омичи в прошлом месяце

11 ноября 09:49
Фото: 1MI
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В Омской области за октябрь зарегистрировали 8 превышений нормы загрязнения воздуха

Фенол, формальдегид и хлорка — вот лидеры воздушных масс в Омской области за октябрь. В воде плавали марганцовка и пестициды.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала данные о состоянии загрязнения окружающей среды в октябре. 6 раз в Омске объявлялся режим черного неба для 42 предприятий, когда погода способствовала накоплению в воздухе опасных примесей.

За октябрь в УГМС зафиксировали 8 случаев превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе Омской области. Воздух золотой осени наполнялся не только ароматами прелой листвы, но и запахом взвешенных веществ, фенола, хлорида водорода и формальдегида.

По оценке экспертов, наблюдался повышенный уровень загрязнений воздуха по всему городу. Только в двух округах — Кировском и Ленинском — уровень загрязнений был низким. Во всех остальных были превышения нормы.

С водой тоже не все гладко. Пробы показывали наличие избытков магния, сульфатов, суммы ионов, разноокисляемой органики, азота аммонийного, фосфатов, соединений железа, меди, марганца, фенолов и инсектицидного пестицида (дуста).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод и воздуха на территории Омской области не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

Напомним, режим «черного неба» не защитил в прошлый раз омичей от выбросов, несмотря на предупреждения для организаций. Жители Чкаловска жаловались на запах химии.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омская область#Загрязнение воздуха#Опасность#УГМС#Анализ#Превышение ПДК#Жалобы#Статистика
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