Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала данные о состоянии загрязнения окружающей среды в октябре. 6 раз в Омске объявлялся режим черного неба для 42 предприятий, когда погода способствовала накоплению в воздухе опасных примесей.
За октябрь в УГМС зафиксировали 8 случаев превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе Омской области. Воздух золотой осени наполнялся не только ароматами прелой листвы, но и запахом взвешенных веществ, фенола, хлорида водорода и формальдегида.
По оценке экспертов, наблюдался повышенный уровень загрязнений воздуха по всему городу. Только в двух округах — Кировском и Ленинском — уровень загрязнений был низким. Во всех остальных были превышения нормы.
С водой тоже не все гладко. Пробы показывали наличие избытков магния, сульфатов, суммы ионов, разноокисляемой органики, азота аммонийного, фосфатов, соединений железа, меди, марганца, фенолов и инсектицидного пестицида (дуста).
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод и воздуха на территории Омской области не зарегистрировано, отметили в ведомстве.
Напомним, режим «черного неба» не защитил в прошлый раз омичей от выбросов, несмотря на предупреждения для организаций. Жители Чкаловска жаловались на запах химии.