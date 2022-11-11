Пожилая омичка отдала 800 тысяч рублей хирургу-аферисту

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в полицию обратилась 90-летняя женщина, которая рассказала о похищении крупной суммы денег.
Накануне пенсионерке поступил звонок от «внука». И хоть голос его она не признала, все равно поверила. Ей рассказали, что внук стал виновником ДТП, и теперь срочно требуются деньги, чтобы вылечить водителя, а внука спасти от уголовной ответственности.
К женщине приехал курьер, которому она отдала 600 тыс рублей. Однако звонки на этом не закончились. С пенсионеркой связался «хирург» и сказал, что полученной суммы может не хватить на операцию. Женщина передала новому курьеру еще 200 тыс рублей.
Только после этого омичка позвонила внуку. Все это время мошенники не давали ей поговорить с родственником, выдумав историю с разбитым из-за аварии телефоном.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Также известно, что женщине звонили из страны ближнего зарубежья.