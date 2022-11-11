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Пожилая омичка отдала 800 тысяч рублей хирургу-аферисту

11 ноября 12:32
Фото: 1MI
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90-летняя омичка стала жертвой телефонных мошенников.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в полицию обратилась 90-летняя женщина, которая рассказала о похищении крупной суммы денег.

Накануне пенсионерке поступил звонок от «внука». И хоть голос его она не признала, все равно поверила. Ей рассказали, что внук стал виновником ДТП, и теперь срочно требуются деньги, чтобы вылечить водителя, а внука спасти от уголовной ответственности.

К женщине приехал курьер, которому она отдала 600 тыс рублей. Однако звонки на этом не закончились. С пенсионеркой связался «хирург» и сказал, что полученной суммы может не хватить на операцию. Женщина передала новому курьеру еще 200 тыс рублей.

Только после этого омичка позвонила внуку. Все это время мошенники не давали ей поговорить с родственником, выдумав историю с разбитым из-за аварии телефоном.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Также известно, что женщине звонили из страны ближнего зарубежья.

#Юлия Бармина#Уголовное дело#Пенсионерка#Мошенники
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