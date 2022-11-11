Пожилая омичка отдала 800 тысяч рублей хирургу-аферисту

Накануне пенсионерке поступил звонок от «внука». И хоть голос его она не признала, все равно поверила. Ей рассказали, что внук стал виновником ДТП, и теперь срочно требуются деньги, чтобы вылечить водителя, а внука спасти от уголовной ответственности.