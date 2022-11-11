Подростковый автостоп. Юная леди шла с братом в Краснодар через Омскую область

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера поздно вечером экипаж ДПС остановил на 595 км трассы Тюмень — Омск двоих подростков. Остановили их потому, что те шли по проезжей части без светоотражателей на одежде.
Выяснилось, что пешеходы — двоюродные брат с сестрой. И идут они из Абакана в Краснодар. Молодой человек 19 лет с 15-летней сестрой путешествовали автостопом.
Автоинспекторы отвезли молодых людей в отдел МВД по Любинскому району и связались с родителями несовершеннолетней. Мама девочки не сообщала в полицию ни о самовольном уходе, ни о пропаже дочери
Девушку отправили в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте она пробудет до приезда законного представителя. На видео девушка сообщила, что живет в Краснодаре.