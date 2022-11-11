Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отравление и поражение спинного мозга. Омичам рассказали об источнике жуткой болезни

11 ноября 03:42
Фото: pxhere.com

В Омске нашли кукурузу с опасными для жизни токсинами

Роспотребнадзор предупредил омичей о кукурузе, которая может спровоцировать ботулизм.

Омский Роспотребнадзор предупреждает омичей об опасной кукурузе. Ранее три жителя Красноярского края отравились отварной кукурузой в вакуумной упаковке весом 450 г производителя A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан).

Врачи поставили пациентам предварительный диагноз — ботулизм. Опасную кукурузу поставляли в магазины Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края, Республики Хакасия и Бурятия и Забайкальского края. Не обошел продукт стороной и Омскую область.

Всю продукцию из магазинов изъяли, а импортера сейчас проверяют. Омичей просят обратить внимание на то, какую кукурузу они купили. Если именно эту, то ее ни в коем случае нельзя есть.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Россия#Роспотребнадзор#Опасность#Продукты#Пищевые продукты#Продукты питания
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10