Отравление и поражение спинного мозга. Омичам рассказали об источнике жуткой болезни

Омский Роспотребнадзор предупреждает омичей об опасной кукурузе. Ранее три жителя Красноярского края отравились отварной кукурузой в вакуумной упаковке весом 450 г производителя A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан).
Врачи поставили пациентам предварительный диагноз — ботулизм. Опасную кукурузу поставляли в магазины Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края, Республики Хакасия и Бурятия и Забайкальского края. Не обошел продукт стороной и Омскую область.
Всю продукцию из магазинов изъяли, а импортера сейчас проверяют. Омичей просят обратить внимание на то, какую кукурузу они купили. Если именно эту, то ее ни в коем случае нельзя есть.