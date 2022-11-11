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Омичи рассказали, сколько дней бы хотели отдыхать во время новогодних каникул

11 ноября 08:04
Фото: 1MI

Большая часть омичей хочет отдыхать на новый год не менее 9 дней

4% омичей уверены, что могли бы вообще прожить без новогоднего отдыха.

Сайт по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей. Горожане рассказали, какую продолжительность новогодних каникул они считают оптимальной. Выяснилось, что отдыхать не более 1-3 дней хотели бы 15% респондентов. Еще 14% опрошенных считают, что новогодние каникулы должны длиться от 4 до 6 дней.

7-8 дней настроены отдыхать 7% жителей региона. Большая часть омичей — 40% — хотели бы, чтобы отдых длился 9 дней. Примечательно, что отдыхать от 10 до 13 дней нацелены 8% респондентов, две недели — 10%. А еще 4% считают, что могли бы совсем обойтись без отдыха на Новый год.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Новый год#Каникулы
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