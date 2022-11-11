Омичи рассказали, сколько дней бы хотели отдыхать во время новогодних каникул

7-8 дней настроены отдыхать 7% жителей региона. Большая часть омичей — 40% — хотели бы, чтобы отдых длился 9 дней. Примечательно, что отдыхать от 10 до 13 дней нацелены 8% респондентов, две недели — 10%. А еще 4% считают, что могли бы совсем обойтись без отдыха на Новый год.