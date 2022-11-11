Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омичи погибли на Украине во время исполнения боевого задания

11 ноября 07:56
Фото: 1MI
В специальной военной операции на Украине погибли омичи.

Администрация Любинского района Омской области сообщила о невосполнимой утрате. При исполнении боевых заданий на территории зоны СВО ушли из жизни жители Омской области.

2 ноября погиб младший сержант Александр Соколов, уроженец Русско-Полянского района Омской области, его семья проживает в поселке Любинский.

5 ноября ушел из жизни 28-летний капитан Александр Осокин, бывший ученик Любинской школы № 3. После 8 класса он поступил в Кадетский корпус, затем окончил Казанский танковый институт. Был военным с 2017 года, служил на Южной границе.

Редакция Города55 присоединяется к соболезнованиям от главы Любинского района и от всех земляков. 

#Дарья Зыкова#Некролог#Новости#Омская область#Омичи
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10