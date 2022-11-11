Омичи погибли на Украине во время исполнения боевого задания

Администрация Любинского района Омской области сообщила о невосполнимой утрате. При исполнении боевых заданий на территории зоны СВО ушли из жизни жители Омской области.
2 ноября погиб младший сержант Александр Соколов, уроженец Русско-Полянского района Омской области, его семья проживает в поселке Любинский.
5 ноября ушел из жизни 28-летний капитан Александр Осокин, бывший ученик Любинской школы № 3. После 8 класса он поступил в Кадетский корпус, затем окончил Казанский танковый институт. Был военным с 2017 года, служил на Южной границе.
Редакция Города55 присоединяется к соболезнованиям от главы Любинского района и от всех земляков.