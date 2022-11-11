Новое место для отпуска. В омском аэропорту открылся прямой рейс в Таиланд

По сообщению омского аэропорта, зимнее расписание, действующее с 30 октября по 25 марта, было обновлено.
Сегодня, 11 ноября, в расписании омского аэропорта появилось новое международное направление. Открылся прямой рейс авиакомпании АЗУРэйр — Омск-Утапао (Таиланд).
Итак, улететь в Таиланд омичи смогут 1/2, 12, 24 декабря, затем 4,15, 26/27 января, 6,18 февраля и 1, 12, 23/24 марта.
Напомним, ранее стало известно о новых рейсах в Индию. У омичей появилась возможность улететь на Гоа. Помимо этого, из международных рейсов доступны Анталья, Ош, Наманган и Астана.