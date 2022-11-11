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Не рассчитала и не рассчиталась. У омички арестовали BMW из-за кредита на машину

11 ноября 09:47
Фото: r55.fssp.gov.ru

Омичка едва не лишилась BMW из-за кредита на машину

Жительницу Омской области принудили выплатить кредит на машину, иначе она рискует остаться без купленной BMW.

В пресс-службе омских судебный приставов рассказали о недобросовестной плательщице, которая взяла в кредит больше 1 млн рублей, чтобы купить BMW X3 2019 года выпуска.

Несколько месяцев омичка исправно платила кредит, но через некоторое время перестала вносить платежи. Представители банка не стали ждать, когда она возобновит выплаты, и обратились в суд. Там женщину обязали вернуть долг в полном объеме.

Следить за решением суда поручили приставам. Те наложили запрет на регистрационные действия с ее имуществом, арестовали ее счета и запретили пользоваться той самой BMW X3. Теперь омичке предстоит погасить долг, иначе машину продадут — ее рыночная стоимость составляет около 7 млн рублей.

Фото: r55.fssp.gov.ru
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Арест#Приставы#Машина#Иномарка
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