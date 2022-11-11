Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На деньги инвестора. В омском микрорайоне появится новая школа

11 ноября 03:12
Фото: 1MI

В Омске школу в «Прибрежном» построят на деньги частного инвестора

К 2024 году в микрорайоне «Прибрежный» собираются построить школу.

В омском микрорайоне «Прибрежный» собираются построить школу благодаря концессионному соглашению. Здание планируют возвести к 2024 году. Постройка школы является пилотным проектом на территории региона. Основные средства на строительство выделит частный инвестор, а также областной и федеральный бюджеты.

По словам заместителя председателя правительства Омской области, министра строительства Михаила Губина, сейчас в регионе строят шесть детсадов и восемь школ. Так, в микрорайоне «Ясная Поляна» к 2024 году появится школа на 1122 места, а в Исилькуле – на 550 мест. Ее строительство собираются завершить в 2023 году.

Также школы появятся в деревне Малая Бича Усть-Ишимского района, поселке Черлак, Горьковском и микрорайоне «Серебряный берег». Последнюю школу должны сделать в 2023 году.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Школы#Строительство школы#Строительство
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10