На деньги инвестора. В омском микрорайоне появится новая школа

В омском микрорайоне «Прибрежный» собираются построить школу благодаря концессионному соглашению. Здание планируют возвести к 2024 году. Постройка школы является пилотным проектом на территории региона. Основные средства на строительство выделит частный инвестор, а также областной и федеральный бюджеты.
По словам заместителя председателя правительства Омской области, министра строительства Михаила Губина, сейчас в регионе строят шесть детсадов и восемь школ. Так, в микрорайоне «Ясная Поляна» к 2024 году появится школа на 1122 места, а в Исилькуле – на 550 мест. Ее строительство собираются завершить в 2023 году.
Также школы появятся в деревне Малая Бича Усть-Ишимского района, поселке Черлак, Горьковском и микрорайоне «Серебряный берег». Последнюю школу должны сделать в 2023 году.