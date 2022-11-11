На деньги инвестора. В омском микрорайоне появится новая школа

По словам заместителя председателя правительства Омской области, министра строительства Михаила Губина, сейчас в регионе строят шесть детсадов и восемь школ. Так, в микрорайоне «Ясная Поляна» к 2024 году появится школа на 1122 места, а в Исилькуле – на 550 мест. Ее строительство собираются завершить в 2023 году.