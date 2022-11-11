Крыша над головой. Омским сиротам закупили 234 квартиры

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что с начала 2022 года заключен 171 контракт на жилье для сирот в Омской области и 63 контракта в самом Омске.
Еще 29 квартир прямо сейчас на стадии заключения государственного контракта. Также проходит аукцион на приобретение 2 жилых помещений. По результатам электронных аукционов на разных стадиях оформления в областную собственность находятся 45 жилых помещений. До конца ноября планируется предоставить не менее 19 жилых помещений в 6 районах и Омске.
Правительство Омской области в 2022 году увеличило финансирование для детей-сирот с учетом повышения стоимости жилья на омском рынке недвижимости. По поручению Губернатора Омской области Александра Буркова региональным кабинетом министров внесены соответствующие изменения в областную госпрограмму.
В этом году детям-сиротам уже раздали 189 квартир. Наибольшее количество квартир передано сиротам в Любинском, Нижнеомском, Оконешниковском, Называевском, Кормиловском, Одесском районах и Омске.
Всего в этом году из федерального и областного бюджета на закупку жилья для омских детей-сирот выделено 632,5 млн рублей, из них вклад областного бюджета – 340,8 млн рублей.