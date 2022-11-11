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Крыша над головой. Омским сиротам закупили 234 квартиры

11 ноября 06:13
Фото: 1MI
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В Омской области закупили больше 200 квартир для детей-сирот

Добрые цифры. 632,5 млн рублей выделено на льготное жилье в 2022 году. 189 квартир за год уже раздали детям-сиротам из Омска и области. На стадии контракта еще 45 квартир.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что с начала 2022 года заключен 171 контракт на жилье для сирот в Омской области и 63 контракта в самом Омске.

Еще 29 квартир прямо сейчас на стадии заключения государственного контракта. Также проходит аукцион на приобретение 2 жилых помещений. По результатам электронных аукционов на разных стадиях оформления в областную собственность находятся 45 жилых помещений. До конца ноября планируется предоставить не менее 19 жилых помещений в 6 районах и Омске.

Правительство Омской области в 2022 году увеличило финансирование для детей-сирот с учетом повышения стоимости жилья на омском рынке недвижимости. По поручению Губернатора Омской области Александра Буркова региональным кабинетом министров внесены соответствующие изменения в областную госпрограмму.

В этом году детям-сиротам уже раздали 189 квартир. Наибольшее количество квартир передано сиротам в Любинском, Нижнеомском, Оконешниковском, Называевском, Кормиловском, Одесском районах и Омске.

Всего в этом году из федерального и областного бюджета на закупку жилья для омских детей-сирот выделено 632,5 млн рублей, из них вклад областного бюджета – 340,8 млн рублей.

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#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков#Дети#Сироты#Жилье для детей сирот
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