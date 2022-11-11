Крыша над головой. Омским сиротам закупили 234 квартиры

Еще 29 квартир прямо сейчас на стадии заключения государственного контракта. Также проходит аукцион на приобретение 2 жилых помещений. По результатам электронных аукционов на разных стадиях оформления в областную собственность находятся 45 жилых помещений. До конца ноября планируется предоставить не менее 19 жилых помещений в 6 районах и Омске.