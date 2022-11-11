Эксперт рассказала, кому стоит ждать повышения зарплаты в новом году

Она пояснила, что в рамках статьи 134 Трудового кодекса РФ работодатель обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. По словам Ивановой-Швец, размер зарплаты должен расти у всех, но по факту, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».
Экономист отметила, что в большинстве случаев работодатели индексируют зарплату работникам при наличии на это средств. Однако сама индексация, как правило, происходит не с 1 января, а несколько позже, когда компания подводит финансовые итоги за год.