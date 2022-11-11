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Эксперт рассказала, кому стоит ждать повышения зарплаты в новом году

11 ноября 07:32
Фото: 1MI
Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что с 1 января вырастет зарплата россиян, доход которых зависит от минимального размера оплаты труда, а также госслужащих.

Она пояснила, что в рамках статьи 134 Трудового кодекса РФ работодатель обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. По словам Ивановой-Швец, размер зарплаты должен расти у всех, но по факту, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

Экономист отметила, что в большинстве случаев работодатели индексируют зарплату работникам при наличии на это средств.  Однако сама индексация, как правило, происходит не с 1 января, а несколько позже, когда компания подводит финансовые итоги за год. 

#Общество
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