Эксперт рассказала, кому стоит ждать повышения зарплаты в новом году

Она пояснила, что в рамках статьи 134 Трудового кодекса РФ работодатель обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. По словам Ивановой-Швец, размер зарплаты должен расти у всех, но по факту, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».