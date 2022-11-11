Эксперт Липсиц: За санкциями последуют репарации

Липсиц напомнил, что за этот год наша страна потеряла много ценных граждан — одни погибли, другие стали инвалидами, третьи бежали за границу. Экономист также предположил, что отмены ограничений на поставку в РФ технологий и оборудования в полном объеме может не произойти.