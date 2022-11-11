Эксперт Липсиц: За санкциями последуют репарации

Экономист Игорь Липсиц в беседе с Общественной службой новостей рассказал, что произойдет с российской экономикой в случае подписания мирного договора.
Эксперт предположил, что некоторые санкции ослабят, и это позволит решить отдельные проблемы. Однако на смену санкциям придут репарации — Россия должна будет компенсировать потери, нанесенные экономике Украины. Тогда нашему государству придется расстаться со своими замороженными золотовалютными резервами — добровольно или принудительно. Также могут ввести налог на экспорт продукции из России. Эти средства пойдут на формирование фонда восстановления Украины.
Липсиц напомнил, что за этот год наша страна потеряла много ценных граждан — одни погибли, другие стали инвалидами, третьи бежали за границу. Экономист также предположил, что отмены ограничений на поставку в РФ технологий и оборудования в полном объеме может не произойти.
Липсиц пришел к выводу, что российская экономика будет жить на мелком производстве. Отечественный рынок маленький, и не может дать большого эффекта. В то же время он несет высокие издержки.
Таким образом, после подписания мирного соглашения экономика России значительно ослабнет.