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Диетолог рассказала о способах правильного приготовления овощей

11 ноября, 15:24
Основную часть рациона должны составлять овощи. Чтобы организм лучше усваивал их, при готовке нужно соблюдать определенную технологию.

Основными принципами приготовления полезной пищи из овощей с мясом поделилась с корреспондентами Общественной службы новостей диетолог Марина Купфер.

Чтобы овощи сохраняли витамины, нужно готовить их в воде под закрытой крышкой. Но тушить нужно не полностью. Готовые овощи должны представлять собой нечто среднее между свежими и тушеными. 

Специалист подчеркнула, что в рацион необходимо включать сезонные овощи и фрукты. При приготовлении блюд из мяса и овощей важно соблюдать пропорции: два к одному в пользу овощей.

Ранее диетолог Плато рассказал, почему делать запасы еды не имеет смысла.

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