Диетолог рассказала о способах правильного приготовления овощей

Основными принципами приготовления полезной пищи из овощей с мясом поделилась с корреспондентами Общественной службы новостей диетолог Марина Купфер.
Чтобы овощи сохраняли витамины, нужно готовить их в воде под закрытой крышкой. Но тушить нужно не полностью. Готовые овощи должны представлять собой нечто среднее между свежими и тушеными.
Специалист подчеркнула, что в рацион необходимо включать сезонные овощи и фрукты. При приготовлении блюд из мяса и овощей важно соблюдать пропорции: два к одному в пользу овощей.
Ранее диетолог Плато рассказал, почему делать запасы еды не имеет смысла.