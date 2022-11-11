«Чудеса под Новый год» — новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей

*Период проведения Акции с 07.11.2022 по 25.12.2022 (Банк вправе изменить срок проведения Акции) Промежуточные периоды С 07.11.2022 - 13.11.2022; С 14.11.2022 – 20.11.2022; С 21.11.2022 – 27.11.2022; С 28.11.2022 – 04.12.2022; С 05.12.2022 - 11.12.2022; С 12.12.2022 – 18.12.2022; С 19.12.2022 – 25.12.2022. Основное условие участия в Акции: оформление потребительского кредита на сумму не менее 100 000 рублей. 34 призера по окончанию каждого промежуточного периода. Выплата денежного вознаграждения Призеру в размере 20 230 рублей. Главный Призер по итогу окончания Периода проведения Акции выплата денежного вознаграждения в размере 202 300 рублей . Уведомление Призеров по СМС (основной способ), иной дополнительный способ определенный со стороны Банка. Для получения Приза необходимо лично обратиться в Банк с Паспортом гражданина РФ и ИНН. Срок предоставления документов 14 календарных дней с даты уведомления. Акция проводится на территории Российской Федерации. Организатор акции: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). (далее – Банк). Данная Акция не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске.