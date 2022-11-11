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Блогер Пучков вступился за Урганта

11 ноября, 15:21
По мнению Марии Шукшиной, возвращение шоумена Ивана Урганта на Первый канал является неприемлемым. Об этом актриса ранее заявила информизданию The Voice.

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков в беседе с Общественной службой новостей назвал слова Шукшиной частным мнением.

Переводчик считает, что с поведением Урганта должна разбираться комиссия по этике. По мнению Пучкова, шоумен не совершал каких-либо поступков, которые запятнали бы его репутацию.

Переводчик прокомментировал также замечание Шукшиной в отношении размещенного Ургантом черного квадрата в социальной сети 24 февраля. Он отметил, что такие изображения выставили многие представители интеллигенции. Законных оснований отстранять телеведущего от работы из-за этого нет.

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