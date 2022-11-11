Блогер Пучков вступился за Урганта

Переводчик прокомментировал также замечание Шукшиной в отношении размещенного Ургантом черного квадрата в социальной сети 24 февраля. Он отметил, что такие изображения выставили многие представители интеллигенции. Законных оснований отстранять телеведущего от работы из-за этого нет.