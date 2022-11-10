Женщина взыскала 400 тысяч рублей с омской администрации за падение на льду

По сообщению пресс-службы Ленинского районного суда Омска, суд удовлетворил иск омички о компенсации морального вреда, взыскании утраченного заработка и судебных расходов.
История началась с того, что омичка шла на работу и поскользнулась на сколотом, но не убранном льду. Женщина упала на улице около остановки трамвая. Затем ее доставили в больницу, где ей сделали рентгенодиагностику и наложили гипс. Помимо этого, впоследствии женщине потребовалась операция, после которой она еще долгое время находилась на стационарном лечении.
После восстановления женщина подала иск на управление дорожного хозяйства и благоустройства, департамент имущественных отношений омской администрации, МУП Омска «Электрический транспорт».
По началу ответчики не признали заявленные исковые требования, сказали, что женщина упала на земельном участке, которым они не владеют и не обслуживают. Однако суд все же удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 400 тыс рублей, а также госпошлину.
Добавим, что апелляционный суд изменил сумму утраченного заработка и распределил судебные расходы по-другому, а также увеличил государственная пошлина. В остальном решение суда оставлено без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.