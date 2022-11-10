Женщина взыскала 400 тысяч рублей с омской администрации за падение на льду

История началась с того, что омичка шла на работу и поскользнулась на сколотом, но не убранном льду. Женщина упала на улице около остановки трамвая. Затем ее доставили в больницу, где ей сделали рентгенодиагностику и наложили гипс. Помимо этого, впоследствии женщине потребовалась операция, после которой она еще долгое время находилась на стационарном лечении.