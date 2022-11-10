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Второй раз за две недели. В Омской РЭК произошла очередная смена руководства

10 ноября 02:38
Фото: Город55

РЭК Омской области возглавила Юлия Грекова

В прошлый раз назначение руководителя произошло 27 октября.

В РЭК Омской области произошли кадровые перестановки. Во вторник, 8 ноября, в ведомстве назначили нового руководителя. Им стала Юлия Грекова. Она занимает пост заместителя председателя, но получила возможность действовать без доверенности от имени юридического лица.

Примечательно, что это вторая смена руководства за последние две недели. 27 октября сообщилось, что новым главой ведомства стала Наталья Омельченко. Она также оставалась на посту зампредседателя, но получила возможность действовать без доверенности. Сейчас она больше не может действовать без доверенности. А ведомство все еще находится в поисках руководителя.

Напомним, что предыдущая глава РЭК Омской области Людмила Вичкуткина ушла в отставку на пенсию. Она возглавляла ведомство два года — с октября 2020 года.

Названо имя нового руководителя РЭК Омской области
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#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омская область#Юлия Грекова#Наталья Омельченко#Людмила Вичкуткина#Отставки и назначения#РЭК Омской области
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