Второй раз за две недели. В Омской РЭК произошла очередная смена руководства

В РЭК Омской области произошли кадровые перестановки. Во вторник, 8 ноября, в ведомстве назначили нового руководителя. Им стала Юлия Грекова. Она занимает пост заместителя председателя, но получила возможность действовать без доверенности от имени юридического лица.
Примечательно, что это вторая смена руководства за последние две недели. 27 октября сообщилось, что новым главой ведомства стала Наталья Омельченко. Она также оставалась на посту зампредседателя, но получила возможность действовать без доверенности. Сейчас она больше не может действовать без доверенности. А ведомство все еще находится в поисках руководителя.
Напомним, что предыдущая глава РЭК Омской области Людмила Вичкуткина ушла в отставку на пенсию. Она возглавляла ведомство два года — с октября 2020 года.