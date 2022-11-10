Второй раз за две недели. В Омской РЭК произошла очередная смена руководства

Примечательно, что это вторая смена руководства за последние две недели. 27 октября сообщилось, что новым главой ведомства стала Наталья Омельченко. Она также оставалась на посту зампредседателя, но получила возможность действовать без доверенности. Сейчас она больше не может действовать без доверенности. А ведомство все еще находится в поисках руководителя.