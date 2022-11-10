Во время полицейской погони в Симферополе разбился экс-депутат

Сотрудники ДПС остановили машину Ременюка, чтобы проверить документы, и выяснилось, что он был нетрезв. Правоохранители предприняли попытку задержания, но политик вырвался и уехал. Следует отметить, что предварительно он протащил на двери авто одного из инспекторов ДПС.