Во время полицейской погони в Симферополе разбился экс-депутат

орреспонденты Общественной службы новостей пишут об этом со ссылкой на Telegram-канал Mash. Бывший парламентарий ехал в своем автомобиле вместе с руководителем бывшей политической партии «Русь единая». Политики возвращались с дня рождения.
Сотрудники ДПС остановили машину Ременюка, чтобы проверить документы, и выяснилось, что он был нетрезв. Правоохранители предприняли попытку задержания, но политик вырвался и уехал. Следует отметить, что предварительно он протащил на двери авто одного из инспекторов ДПС.
В ходе погони экс-депутат оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. На месте ДТП погибли и водитель, и пассажир «легковушки», сообщили журналистам в полиции.