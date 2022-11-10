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Во время полицейской погони в Симферополе разбился экс-депутат

10 ноября, 16:06
Экс-депутат украинской Верховной Рады Алексей Ременюк разбился насмерть во время погони полиции.

орреспонденты Общественной службы новостей пишут об этом со ссылкой на Telegram-канал Mash. Бывший парламентарий ехал в своем автомобиле вместе с руководителем бывшей политической партии «Русь единая». Политики возвращались с дня рождения.

Сотрудники ДПС остановили машину Ременюка, чтобы проверить документы, и выяснилось, что он был нетрезв. Правоохранители предприняли попытку задержания, но политик вырвался и уехал. Следует отметить, что предварительно он протащил на двери авто одного из инспекторов ДПС.

В ходе погони экс-депутат оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. На месте ДТП погибли и водитель, и пассажир «легковушки», сообщили журналистам в полиции. 

#Светлана Павлова
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