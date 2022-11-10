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Вице-премьер Абрамченко рассказала о рекультивации двух свалок в Омской области

10 ноября 17:10
Фото: 1MI
Правительство предоставит Омской области свыше 500 млн рублей на ликвидацию двух крупных свалок в региональной столице. Эту инициативу поддержал Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ, в ходе заседания кабмина 10 ноября, в четверг.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, работа осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». С этой целью на ликвидацию свалок в Омской области уже направили порядка 300 млн рублей — на выполнение работ по подготовке инициативы. Об этом сообщает 360tv.ru.

 

«Итак, все подготовительные мероприятия завершены. Ликвидируем две крупные свалки в Омске. Они негативно влияют на экологию города и, кстати, вносят свой вклад в загрязнение воздуха», — отметила вице-премьер.  

 

По уточнению Абрамченко, один из приоритетов правительства — ликвидация свалок и экологическое оздоровление субъектов страны. На основании поручения президента, до 2024 года в общей сложности нужно устранить 191 свалку в границах городов. Их общая площадь составляет 2,5 тыс. га. До конца 2023 года требуется ликвидировать 111 свалок. Миллионы россиян ощутят благодаря проделанной работе экологический эффект.

 

В общей сложности уже удалось ликвидировать свыше 40 таких объектов более чем в 20 субъектах РФ. На разном этапе ликвидации ведется работа в отношении еще 50 полигонов. По заявлению вице-премьера, уже можно увидеть наглядные результаты не только рекультивации свалок, но и грамотное и эффективное использование их площадей в дальнейшем на благо городов. Так, свалка в Челябинске после успешной рекультивации превратилась в зону для рекреации и проведения спортивных мероприятий на территории города.

#Общество
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