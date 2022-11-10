Вице-премьер Абрамченко рассказала о рекультивации двух свалок в Омской области

В общей сложности уже удалось ликвидировать свыше 40 таких объектов более чем в 20 субъектах РФ. На разном этапе ликвидации ведется работа в отношении еще 50 полигонов. По заявлению вице-премьера, уже можно увидеть наглядные результаты не только рекультивации свалок, но и грамотное и эффективное использование их площадей в дальнейшем на благо городов. Так, свалка в Челябинске после успешной рекультивации превратилась в зону для рекреации и проведения спортивных мероприятий на территории города.