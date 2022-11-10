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В России в жилых домах предложили устанавливать умные датчики тепла

10 ноября 11:34
Фото: 1MI
Члены комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ предложили расширить спектр работ в рамках капитального ремонта жилых домов. В частности, планируется включить в него установку умных датчиков отопления.

Проект соответствующего закона уже готов, в ближайшее время его отправят на рассмотрение правительства РФ, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». 

Датчики, отмечается в тексте проекта закона, могут устанавливать сами владельцы специальных счетов на капитальный ремонт. Нововведение не будет касаться тех, кто копит средства у регионального оператора.

Как отмечает заместитель председателя комитета Светлана Разворотнева, на стартовом этапе планируется предоставить владельцам специальных счетов возможность осуществлять энергоэффективные мероприятия, но при условии, что на счетах будет достаточно средств. Специальных разрешений от властей и дополнительных взносов в данном случае не будет.

Аппаратура погодного регулирования обеспечит жильцам многоквартирных домов возможность экономить на отоплении до 35% суммы. Техника и ее монтаж обойдутся домам в 500 тыс. руб. В основном, средствами на повышение энергоэффективности располагают новые дома, где коммуникации пока не изношены.

#Общество
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