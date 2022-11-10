В России в жилых домах предложили устанавливать умные датчики тепла

Как отмечает заместитель председателя комитета Светлана Разворотнева, на стартовом этапе планируется предоставить владельцам специальных счетов возможность осуществлять энергоэффективные мероприятия, но при условии, что на счетах будет достаточно средств. Специальных разрешений от властей и дополнительных взносов в данном случае не будет.