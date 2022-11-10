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В Омскую область не пустили партию винограда из-за опасного паразита

10 ноября 07:06
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омскую область не пустили 20 тонн винограда с растением-паразитом

Партию весом в 20 тонн отправили обратно в Узбекистан.

По данным регионального Россельхознадзора, в ноябре 2022 года на территорию Омской области привезти партию винограда из Узбекистана. Вес партии составила 20 тонн. На товар был фитосанитарный сертификат.

Однако, когда специалисты ведомства начали проводить досмотр, они обнаружили карантинный сорняк – повилика, который находится в «Едином перечне карантинных объектов Евразийского экономического союза». Это растение паразит не имеет листьев и корней и питается за счет других растений.

Груз вернули стране-экспортеру, чтобы не допустить распространение растения на территории Омской области.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Россельхознадзор
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