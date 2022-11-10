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В Омской области ввели особый режим готовности к ЧС

10 ноября 05:38
Фото: 1MI
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Вводится особый режим работы ряда объектов.

Накануне, 9 ноября, губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона. В документе говорится, что границы территории, на которых может возникнуть чрезвычайная ситуация, определяются в пределах границ Омской области.

«Ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Омской области», — сказано в документе.

В указе сказано, что вводится особый режим работы объектов, которые ответственные за работу транспорта, коммуникации и связи, объектов энергетики, а также особый контроль за состоянием экологии. Для ведомств прописали порядок действий и список мероприятий, которые необходимо провести.

Также говорится, что в случае необходимости могут провести эвакуацию. Ответственным за предупреждение ЧС назначили первого вице-губернатора Дмитрия Ушакова. В пресс-службе правительства отметили, что изменений в привычном укладе жизни омичей не будет.

Напомним, что 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также определил Омскую область в категорию регионов, где ввели режим базовой готовности.

Правительство Омской области отреагировало на введение режима базовой готовности
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#Вероника Жукова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Александр Бурков#Указ#Режим ЧС
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