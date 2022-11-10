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В Омске произошли выбросы опасного вещества, которое вызывает онкологию

10 ноября 03:49
Фото: 1MI

В одном из округов Омска произошли выбросы формальдегида

Превышение ПДК формальдегида превысило норму в 1.6 раз.

В Омске произошли выбросы вредного вещества. Наблюдения за качеством атмосферного воздуха происходили на девяти стационарных постах во всех округах города.

Во вторник, 8 ноября, в Октябрьском округе выявили превышение ПДК формальдегида. Предельно допустимая концентрация опасного вещества была превышена в 1.6 раза.

В других округах превышений ПДК не выявили. В целом уровень загрязнения воздуха в городе был повышенный.

Отметим, что формальдегид признали канцерогеном, поскольку он приводит к повышенному риску развития онкологических заболеваний.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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