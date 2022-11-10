В Омске произошли выбросы опасного вещества, которое вызывает онкологию

В Омске произошли выбросы вредного вещества. Наблюдения за качеством атмосферного воздуха происходили на девяти стационарных постах во всех округах города.
Во вторник, 8 ноября, в Октябрьском округе выявили превышение ПДК формальдегида. Предельно допустимая концентрация опасного вещества была превышена в 1.6 раза.
В других округах превышений ПДК не выявили. В целом уровень загрязнения воздуха в городе был повышенный.
Отметим, что формальдегид признали канцерогеном, поскольку он приводит к повышенному риску развития онкологических заболеваний.