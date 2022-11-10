«Уставная деятельность». Во сколько Омской области обходятся казаки

Субсидии из областного бюджета предоставляются казакам на осуществление уставной деятельности. Возмещаются в числе прочего расходы на командировки, покупку парадной формы, охрану общественного порядка, расходы на организацию мероприятий по сохранению казачьей культуры. В этот раз комиссия отобрала 8 кандидатов, с которыми заключается соглашение о предоставлении субсидии.