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«Уставная деятельность». Во сколько Омской области обходятся казаки

10 ноября 11:10
Фото: Город55
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Казакам Омской области выделили из бюджета 18 млн рублей

«У казака любовь Россия. Он без России не казак». 8 казачьих обществ Омской области получили субсидии из бюджета на 18 млн рублей.

Министерство региональной безопасности Омской области объявило о результатах рассмотрения заявок от казачьих обществ на выделение субсидий.

Субсидии из областного бюджета предоставляются казакам на осуществление уставной деятельности. Возмещаются в числе прочего расходы на командировки, покупку парадной формы, охрану общественного порядка, расходы на организацию мероприятий по сохранению казачьей культуры. В этот раз комиссия отобрала 8 кандидатов, с которыми заключается соглашение о предоставлении субсидии.

577 тыс. рублей получит на охрану общественного порядка Омское городское казачество.

От 131 до 242 тыс. рублей получат еще 6 казачьих обществ на охрану порядка в своих районах: исилькульское, полтавское, черлакское, москаленское, таврическое «Возрождение», а также казачье общество Омского района.

16 116 016 рублей и 14 копеек выделят на восполнение финансовых затрат хуторскому казачьему обществу «Ермак». Они обеспечивают безопасность дорожного движения на территории Омска и области. Обслуживают камеры видеофиксации, например.

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#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Казаки#Субсидии#Безопасность
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