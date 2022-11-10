«Уставная деятельность». Во сколько Омской области обходятся казаки

Министерство региональной безопасности Омской области объявило о результатах рассмотрения заявок от казачьих обществ на выделение субсидий.
Субсидии из областного бюджета предоставляются казакам на осуществление уставной деятельности. Возмещаются в числе прочего расходы на командировки, покупку парадной формы, охрану общественного порядка, расходы на организацию мероприятий по сохранению казачьей культуры. В этот раз комиссия отобрала 8 кандидатов, с которыми заключается соглашение о предоставлении субсидии.
577 тыс. рублей получит на охрану общественного порядка Омское городское казачество.
От 131 до 242 тыс. рублей получат еще 6 казачьих обществ на охрану порядка в своих районах: исилькульское, полтавское, черлакское, москаленское, таврическое «Возрождение», а также казачье общество Омского района.
16 116 016 рублей и 14 копеек выделят на восполнение финансовых затрат хуторскому казачьему обществу «Ермак». Они обеспечивают безопасность дорожного движения на территории Омска и области. Обслуживают камеры видеофиксации, например.