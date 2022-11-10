Стали известны предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс США

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором отметил, что администрацией не выявлено ни одного факта иностранного вмешательства в процесс голосования. Он также подчеркнул, что рекордная явка избирателей фиксировалась по всей стране, а сотрудники избирательных комиссий выполнили свой долг честно.