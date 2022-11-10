Стали известны предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс США

Для контроля палаты представителей в Конгрессе необходимо из 435 мест занять 218. По итогам голосования в Сенат республиканцы заняли 49 мест, демократы — 48 мест. Для контроля из ста мест необходимо занять 51, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал Fox News.
Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором отметил, что администрацией не выявлено ни одного факта иностранного вмешательства в процесс голосования. Он также подчеркнул, что рекордная явка избирателей фиксировалась по всей стране, а сотрудники избирательных комиссий выполнили свой долг честно.
Байден заявил, что население США выразило обеспокоенность текущим положением дел в обществе. В частности, самые болезненные вопросы — повышение безопасности и рост преступности.