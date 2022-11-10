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Стали известны предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс США

10 ноября 11:36
Фото: pxhere.com
По итогам промежуточных выборов в Конгресс США лидируют республиканцы. Члены партии заняли 207 мест в палате представителей, у демократов — 184 места.

Для контроля палаты представителей в Конгрессе необходимо из 435 мест занять 218. По итогам голосования в Сенат республиканцы заняли 49 мест, демократы — 48 мест. Для контроля из ста мест необходимо занять 51, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором отметил, что администрацией не выявлено ни одного факта иностранного вмешательства в процесс голосования. Он также подчеркнул, что рекордная явка избирателей фиксировалась по всей стране, а сотрудники избирательных комиссий выполнили свой долг честно.

Байден заявил, что население США выразило обеспокоенность текущим положением дел в обществе. В частности, самые болезненные вопросы — повышение безопасности и рост преступности. 

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