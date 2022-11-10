Город55
ГлавноеВсе новости

Срок ареста “казанскому стрелку” Галявиеву продлили

10 ноября, 17:42
Верховный суд Татарстана вынес постановление о продлении срока ареста Ильназа Галявиева до 18 апреля будущего года. Молодого мужчину обвиняют в убийстве девяти человек.

Согласно постановлению суда ходатайство государственного обвинителя будет удовлетворено. Таким образом, преступник будет находиться под стражей до 18 апреля следующего года. Этими данными поделилось ТАСС.

7 октября стало известно об окончании расследования СК РФ по делу Ильназа Галявиева, пытавшегося подражать адептам одной из деструктивных субкультур и открывшего в гимназии №175 города Казани стрельбу по людям 11 мая прошлого года. Происшествие повлекло за собой массовую гибель людей в результате ранений, большинство погибших – дети, — сообщает Russian.rt.com.

Преступник свою вину признал.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10