Срок ареста “казанскому стрелку” Галявиеву продлили

7 октября стало известно об окончании расследования СК РФ по делу Ильназа Галявиева, пытавшегося подражать адептам одной из деструктивных субкультур и открывшего в гимназии №175 города Казани стрельбу по людям 11 мая прошлого года. Происшествие повлекло за собой массовую гибель людей в результате ранений, большинство погибших – дети, — сообщает Russian.rt.com.