В последние дни одной из главных для Омска тем стал гипотетический выбор между шаром и конной статуей. Шар знают все, а вот о статуе можно судить только по фотографиям, найденным в интернете. Речь, конечно, о площади перед Речным вокзалом в самом центре нашего города: внезапно выяснилось, что шар «Держава», к которому омичи вполне себе привыкли, может быть заменён на статую основателя Омска и что дело это практически решенное. Голоса предсказуемо разделились — одни горячо одобряют, другие категорически против. Уже есть петиция, есть разговоры об окружном суде и суде потомков, благодарность меценату и недовольство мэрией с её волевыми решениями. Самое время попытаться понять, как же обстоят дела на самом деле.
Колонна с шаром
Где именно основывался наш город, примерно понятно каждому омичу. Левый берег Оми, правый — Иртыша; мыс, на котором стоит декоративная пушка, и несколько сотен метров вдоль омского берега, включая Ильинскую (она же Ленинская) горку, — это то самое пространство, на котором построили два редута военные, возвращавшиеся из еркетской экспедиции. Потом были «Первая Омская крепость» примерно на том же месте и «Вторая Омская крепость» на другом берегу Оми, но условная «первоплощадь» для Омска — то самое пространство перед Речным вокзалом, которое оставила свободным советская застройка.
В первые постсоветские годы это место было большой разворотной площадкой для автобусов. В 1995-м, при мэре Рощупкине, на площади установили мраморную колонну, увенчанную двуглавым орлом.
— Это была временная установка с идеей поставить позже большой памятник, — рассказал Городу55 один из создателей колонны Игорь Вахитов. — Мы тогда думали о фигуре архангела, охраняющего наш город, о статуе Бухгольца либо Петра Первого…
Однако ни один из этих вариантов реализован не был (пока). Годом позже скульптор Василий Трохимчук предложил поставить на площади памятный знак «Держава» — шар диаметром семь метров, отлитый из никелированного металла. Это замышлялось как огромное пушечное ядро, символ империи, навсегда пришедшей на берега Оми с солдатами Бухгольца. Трохимчук хотел опоясать шар медными рельефами, окружить цепями, создать особую подсветку и изменить облик всей площади. Его проект был одобрен, но дальше сказались нехватка времени и бедность бюджета: скульптор, уже собиравшийся тогда переезжать в Петербург, заменил металл на стеклопластик, рельефы — на роспись, а от цепей, подсветки и особого благоустройства площади отказался совсем. Идея была реализована крайне экономными средствами, но шар всё же стоит на месте целую четверть века.
И шар, и конь
Пока омичи привыкали к «Державе», ставшей для всех просто «Шаром», продолжались разговоры о том, что надо бы украсить площадь настоящим памятником. Городские власти заинтересовались этой темой уже в 2010-х, когда началась подготовка к 300-летию Омска. Тогда было много разных планов, включая запуск первой линии метро, — и о памятниках вспомнили тоже. Под эгидой главного архитектора был сформирован целый реестр памятных знаков, скульптур и монументов, которые можно было бы установить на площадях и улицах Омска. Упоминалась там и конная статуя Ивана Бухгольца на площади перед Речным вокзалом. Стоять она должна была не на месте шара, а ближе к устью Оми.
Прошёл конкурс, в котором победили Сергей Норышев и Игорь Вахитов. Начался сбор денег из «внебюджетных средств», скульпторы в мастерских Екатеринбурга вылепили из глины статую, получили одобрение художественного совета и начали отливать статую в гипсовые формы. Однако дальше что-то пошло не так.
— На этой стадии один из замов мэра Двораковского решил направить часть средств, собранных на памятник, на благоустройство Привокзальной площади, — рассказал Игорь Вахитов. — Закатать в асфальт. Из 16 миллионов восемь было собрано, четыре потрачено на памятник, а четыре — на Привокзалку. Когда меценаты узнали, что деньги тратятся нецелевым образом, они отказались продолжать финансирование проекта.
На несколько лет, пока заготовки скульпторов пылились в мастерской, разговоры о памятнике стали чисто теоретическими. Например, глава департамента культуры омской мэрии Владимир Шалак (он уже давно оставил эту должность) сказал в одном из интервью, что хорошо бы увековечить память об основателях к 75-летию победы в войне. Александр Бурков, став губернатором, поручил тогдашнему мэру Оксане Фадиной изучить вопрос и организовать обсуждение. Таковое состоялось, и для памятника даже подобрали новое место — там, где кончается сквер Врубеля, если смотреть со стороны «Вавилона».
Конь вместо шара
Тучи над «Державой» начали сгущаться в 2019 году. Именно тогда в паблике омского отделения ВООПИК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) появилось предложение проголосовать по одному интересному вопросу.
«ВООПИК вносит предложение, — говорилось там, — установить памятник (конный памятник Бухгольцу — Город55) на восточной стороне площади, возле дома по ул. Лермонтова, 4а лицом к реке. Так композиция будет освещена большее время суток, не будет повернута задней стороной к доминантам площади. Данная концепция предполагает перенос либо демонтаж шара. Небольшая справка: шар сделан из ФАНЕРЫ, из-за чего несколько раз смещался под порывами ветра, не задумывался В. А. Трохимчуком как постоянный монумент, строился в 90-е годы в условиях неоднократного сокращения бюджета. Первоначально имел в замысле скульптурную пластику, и более долговечный материал. Просим проголосовать вдумчиво, не опираясь на аргумент «я привык к шару».
В голосовании приняло участие всего 600 человек, так что выборка не является репрезентативной. Но результаты всё же вызывают интерес: внесенное предложение поддержали только 12%, а 62% высказались за то, чтобы шар оставить в покое и поставить памятник в каком-нибудь другом месте.
— Предлагаю разместить за краеведческим музеем со стороны Никольского собора, — написал в обсуждении архитектор Ефим Фрейдин. — Это как раз южная граница первой крепости. Либо в сквере у Музыкального театра, слева, где как раз проходит улица Бухгольца. Или перед Заксобранием на Соборной: к первой крепости отношения не имеет, конечно, но там есть место. Мне кажется, композиционно ему нужен фон.
Прозвучало и предложение поставить памятник прямо на берегу, сократив для этого парковку. Участники голосования энергично выясняли, в какую сторону должен быть повернут круп коня, как шар и гипотетическая конная статуя вписываются в среду, выигрывает ли от этого сама площадь.
— Давно называлось преимущество шара, как хорошо «держащего» площадь, — пишет архитектор Владислав Чигарев. — И что мы видим в случае его замены на всадника? Рассыпающееся пространство, чей массив не способна удержать рыхлая, тонкая, маленькая фигурка на постаменте. Особенно вид спереди впечатляет: как в том анекдоте про то, что кто-то был таким худым, что спрятался за шваброй. И каким боком скульптуру ни ставь, всё одно — она плоская, 2d. На площади с круговым обзором не держится — то она есть, то ее нет… А вот расположение в сторонке, как в варианте Игоря (Вахитова — Город55), может быть. Когда она не претендует на центральное положение и фиксирует лишь острие узкого сквера. Очевидно же, что там всадник смотрится гораздо лучше — масштабнее и более приватно.
Сторонники замены заявляли, что шар «убивает пространство» и что омичи в своей массе просто к нему привыкли, а потому не могут оценить ситуацию объективно, даже если имеют необходимые знания и опыт. К тому же шар — объект незаконченный, устанавливался временно, может оказаться источником опасности.
Промежуточную ясность внесла Оксана Фадина (тогда мэр Омска), которая сочла необходимым высказаться во время одного из своих объездов в мае 2019 года.
— Я часто вижу комментарии на эту тему, но не видела, чтобы кто-нибудь из жителей сказал: уберите его, — сказала она журналистам. — Безопасность шара обеспечена, он укреплён. Это наша история; мэр и муниципалитет не вправе принимать решения по демонтажу тех форм, что создают лицо Омска. Ни в каком другом городе такого объекта нет, это наша индивидуальная особенность. Если люди будут активно просить его убрать, мы, конечно обсудим, но я сомневаюсь, что так случится.
И снова конь
Про памятник Бухгольцу мы вспомнили уже осенью 2022-го. Внезапно выяснилось, что есть скульптор, Михаил Минин, и есть меценат, группа компаний «Титан», которая всё оплатит, если конная статуя займёт место шара. Создание памятника обойдётся в 40 миллионов рублей. По предварительным данным, городская администрация готова принять этот щедрый подарок, а шар «закатить» в парк 300-летия Омска.
Скульптор Игорь Вахитов достаточно резко сформулировал своё отношение к происходящему.
— Нас это необычайно поразило, — заявил он. — Во-первых, здесь нарушение авторских прав. Мы нашли место для памятника, мы придумали саму идею конной статуи, композицию, жест рукой, который указывает на будущий город. И теперь мэр взял на себя ответственность без конкурса, без обсуждений дать на откуп какому-то человеку авторскую вещь — это просто преступление и перед законом, и перед потомками!
Кроме того, Вахитов уверен, что и убирать шар с площади нельзя:
— Шар держит площадь: он нейтральный по форме, а вокруг здания трёх стилей: конструктивизм (гостиница «Турист»), примитивный стиль («хрущёвка») и модернизм («Вавилон»). К тому же это курданёр, спрятанная от города территория. Мы предложили вынести скульптуру на берег, чтобы она работала на город, вызывала какие-то эмоции. Перед ней можно будет проводить мероприятия, там открывается хорошая панорама…
Многие защитники шара уверены, что конная статуя на площади вообще не нужна. В интернете появилась специальная петиция «За сохранение памятного знака Держава», авторы которой пишут:
«Шар посвящён в целом экспедиции Бухгольца и основателям города, заменить его на персональный памятник Бухгольцу — обесценивание и вымывание из истории вклада команды».
Там же говорится: «временный» шар сразу оказался на своём месте: он удачно вписался в композицию площади, его полюбили омичи, а кроме того — он прославился на всю страну, попытавшись в один ураганный день «покинуть Омск». Эта, казалось бы, простая скульптура из фанеры стала неотъемлемой частью городской культуры, породила множество шуток, мемов, полюбилась как место фотосессий. Идея автора, сформулированная в ёмкой и лаконичной форме, считывается каждым омичом и приезжим».
Авторы петиции предлагают отреставрировать «Державу» и впредь «беречь её от ежегодных посягательств».
А что же власть?
Надо признать, что омские власти оказались в непростом положении. Меценатская помощь — это возможность, которую нельзя упускать, но и шар — очень значимый объект, перекатывание которого на окраину города кажется неприемлемым многим омичам. К тому же мэрия уже сталкивалась с критикой из-за своих волевых решений, несогласованных с городским сообществом (яркий пример — благоустройство улицы Бударина), и из-за готовности идти навстречу конкретным меценатам. Люди, готовые вложиться в город, теоретически могут предлагать весьма неоднозначные вещи. Так надо ли во всём с ними соглашаться?
В департаменте культуры городской администрации признали сложность ситуации.
— Сейчас все омичи разделились на два лагеря, «за» и «против», — констатировали в пресс-службе ведомства. — Но промежуточного мнения нет. Действительно: что делать? Люди хотят оставить шар — но в каком виде он должен стоять? Сейчас он в плохом состоянии и уже не выглядит как достопримечательность. К тому же изначально это был только макет. Трохимчук создал прекрасный памятник, и, если бы он отлил его из бронзы, этот шар стоял бы долго, ни у кого не возникло бы мысли его переносить.
Еще одна проблема связана с тем, что шар не находится на балансе ни у одного ведомства.
— С шаром надо что-то делать, потому что он разрушается, — рассказали в депкульте. — В каком он состоянии, что там внутри — мы не знаем. Хорошо бы привести его в порядок, но мы не можем это сделать, потому что это макет. Превратить его в памятник мы не можем, так как это авторский проект Трохимчука. У нас нет документов, и по этическим нормам мы не можем это сделать. Это было бы всё равно что Моне Лизе пририсовать улыбку. Эскизов не осталось, а если бы они и были — мы не знаем, есть ли моральное право забирать их и продолжать проект на свой лад.
Впрочем, уже через два дня в департаменте сообщили о радикальных изменениях (не уточняя, что конкретно произошло): «Ситуация резко изменилась, мэр принимает другие решения, поэтому сейчас информация не актуальна». Означает ли это, что шар кто-то принял на баланс, что найдены эскизы и принято решение дорабатывать «Державу» или просто сделана пауза, из ответа неясно.
Судя по ответу специалиста из департамента информационной политики, нужно предполагать последнее:
— Ситуация в стадии обсуждения, -объяснили нам в ДИПе. — Ведется поиск оптимального решения, идут консультации со специалистами и культурологами, плюс изучается общественное мнение.
«Хочу шар, не хочу шар»
Если проект Минина и «Титана» получит окончательную поддержку, администрация Центрального округа должна будет подготовить документы для передачи в Городской совет: тогда именно депутатам придется решать судьбу шара. Сначала пройдет обсуждение в комитете по вопросам архитектуры и градостроительства, а потом (при одобрительном итоге) будет голосование на пленарном заседании.
Пока документы в омский парламент не поступили, и дата ноябрьского заседания комитета не назначена. Мы позвонили одному из членов комитета, Алексею Провозину, и тот рассказал, что пока совершенно не в курсе того, какие конкретно варианты будут предложены.
— Что-то выбирать можно только на основании предложенных вариантов, а сейчас же нет ничего, — резонно ответил он. — Все, что мы сейчас имеем, — идут некие широкие обсуждения вопроса. Но вариантов, которые бы лежали на столе («Голосуйте, депутаты»), все еще нет. Поэтому я могу рассуждать только как простой омич, один из миллиона. Вообще ходит много разговоров, кто-то говорит «хочу шар», кто-то — «не хочу шар». Есть же скульпторы, архитекторы, искусствоведы, студенческая среда, вот им и предстоит это обсуждать. А депутатам никаких дизайнов и рисунков не приносили.
Судя по текущей ситуации, у исполнительной власти по-прежнему есть пространство для маневра. Она может, как в 2019 году, выйти «вся в белом» и сказать: «Нам дорога наша история, да и люди же против. Поэтому шар останется!». Однако понятно, что этого будет недостаточно. Если шар действительно разрушается и если за его состоянием не следит ни одно ведомство — с этим надо что-то делать. Надо и искать ответ на вопрос «Нужна ли Омску конная статуя Бухгольца?». Если она нужна — теоретически можно её поставить, не трогая «Державу». Впрочем, разбираться в проблеме должны специалисты, тут депутат Провозин совершенно прав.
«Не хочу шар»
Когда статья уже была написана, выяснилась крайне интересная вещь: в парке 300-летия Омска шару «Держава» не будут рады.
— У парка есть своя идентичность, и шару там не место, — заявил архитектор из бюро City Makers Александр Зальцман.
Этот поворот принципиально ничего не меняет: если шар разваливается и если его нельзя улучшить — делать с ним что-то в любом случае надо. Но сама затея куда-то деть «Державу» с этого момента начинает походить на анекдот. Город55 с большим интересом следит за развитием событий.