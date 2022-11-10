В последние дни одной из главных для Омска тем стал гипотетический выбор между шаром и конной статуей. Шар знают все, а вот о статуе можно судить только по фотографиям, найденным в интернете. Речь, конечно, о площади перед Речным вокзалом в самом центре нашего города: внезапно выяснилось, что шар «Держава», к которому омичи вполне себе привыкли, может быть заменён на статую основателя Омска и что дело это практически решенное. Голоса предсказуемо разделились — одни горячо одобряют, другие категорически против. Уже есть петиция, есть разговоры об окружном суде и суде потомков, благодарность меценату и недовольство мэрией с её волевыми решениями. Самое время попытаться понять, как же обстоят дела на самом деле.