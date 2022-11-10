Шантажировал таксиста и сбежал. Омич пошел под суд за грабеж

Когда таксист потребовал у пассажира вернуть деньги, тот в качестве условия возврата денег и оплаты стоимости поездки, потребовал у водителя везти его на пр. Комарова. Таксист довез молодого человека с ул. Ленина на пр. Комарова, но пассажир покинул салон с деньгами и скрылся. Не только не оплатил поездку, но еще и «заработал».