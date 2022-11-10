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Шантажировал таксиста и сбежал. Омич пошел под суд за грабеж

10 ноября 07:41
Фото: 1MI
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Омич не оплатил проезд в такси и получил уголовный срок

«Бери все, и не отдавай ничего». Омич отнял деньги у таксиста, теперь «бесплатно» прокатится в тюрьму.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о приговоре, который суд вынес 22-летнему омичу за ограбление таксиста.

Центральный районный суд г. Омска признал омича по ч. 1 ст. 161 УК РФ «грабеж». Суд установил, что в ночь с 19 на 20 апреля 2022 года омич забрал с передней панели в такси 1200 рублей.

Когда таксист потребовал у пассажира вернуть деньги, тот в качестве условия возврата денег и оплаты стоимости поездки, потребовал у водителя везти его на пр. Комарова. Таксист довез молодого человека с ул. Ленина на пр. Комарова, но пассажир покинул салон с деньгами и скрылся. Не только не оплатил поездку, но еще и «заработал».

Сотрудники правоохранительных органов установили личность грабителя, но вину на суде он так и не признал. Суд, с учетом наличия предыдущих судимостей за грабеж и принуждение к действиям сексуального характера, назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора омича взяли под стражу прямо в зале суда.

К сожалению, работники такси нередко попадают в неприятные и трагичные ситуации, главный риск в работе часто — не ДТП, а пассажиры. Жизнь работников такси полна неожиданностей, хотя случаются среди них и радостные, как вот в этом примере:

Снежные роды. В Омске полицейские и таксист едва не стали акушерами
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#Дарья Зыкова#Суд#Прокуратура Омской области#Новости#Омск#Уголовное дело#Таксисты#Грабитель#Шантаж
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