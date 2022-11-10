Сделал вид, что была самооборона. В Омской области фермер зарезал человека

Трагедия произошла 24 февраля 2022 года. По информации следствия, мужчины вместе выпивали, после чего между ними произошел конфликт возле гостевого дома в поселке Таврическое. Фермер ударил ножом в шею 45-летнего работника, а когда тот скончался, обвиняемый вложил ему в руки нож, чтобы инсценировать самооборону.