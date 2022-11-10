Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сделал вид, что была самооборона. В Омской области фермер зарезал человека

10 ноября 07:52
Фото: 1MI

В Омской области будут судить фермера за убийство мужчины

Уголовное дело скоро начнут рассматривать в суде.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на 61-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства. Он обвиняется в убийстве.

Трагедия произошла 24 февраля 2022 года. По информации следствия, мужчины вместе выпивали, после чего между ними произошел конфликт возле гостевого дома в поселке Таврическое. Фермер ударил ножом в шею 45-летнего работника, а когда тот скончался, обвиняемый вложил ему в руки нож, чтобы инсценировать самооборону.

Обвиняемого арестовали. Уголовное дело готовится для передачи в суд, сообщили в ведомстве.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Следственный комитет#Убийство
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10