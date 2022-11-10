Расширение «сухого закона». Выяснилось, где омичи скоро не смогут купить алкоголь

Мэр Омска Сергей Шелест позавчера внес проект поправок в постановление администрации от 30 августа 2022 года. Оно обозначает список мест, где нельзя продавать алкоголь.
Ранее продажа спиртного запрещалась в радиусе 15 метров от школ, детских садов, вокзалов, аэропортов, военных объектов и источников повышенной опасности, чтобы работники тех же электростанций не рисковали употреблять алкоголь на работе.
Теперь в мэрии Омска предложили изменить правила продажи алкоголя. Согласно представленным изменениям, спиртное разрешат продавать в магазинах, расположенных не ближе 15 метров от спортивных объектов и больниц.
В случае, если спортивное сооружение или больница находятся в одном здании с магазином, где продают спиртное, точку продажи должны также разместить на удалении не менее 15 метров от них.