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Расширение «сухого закона». Выяснилось, где омичи скоро не смогут купить алкоголь

10 ноября 06:25
Фото: 1MI
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Правила продажи алкоголя в Омске собираются изменить

В Омске появятся новые места, где действует «сухой закон». Предпринимателям вновь придется переносить магазины.

Мэр Омска Сергей Шелест позавчера внес проект поправок в постановление администрации от 30 августа 2022 года. Оно обозначает список мест, где нельзя продавать алкоголь.

Ранее продажа спиртного запрещалась в радиусе 15 метров от школ, детских садов, вокзалов, аэропортов, военных объектов и источников повышенной опасности, чтобы работники тех же электростанций не рисковали употреблять алкоголь на работе.

Теперь в мэрии Омска предложили изменить правила продажи алкоголя. Согласно представленным изменениям, спиртное разрешат продавать в магазинах, расположенных не ближе 15 метров от спортивных объектов и больниц.

В случае, если спортивное сооружение или больница находятся в одном здании с магазином, где продают спиртное, точку продажи должны также разместить на удалении не менее 15 метров от них.

Без ущерба для конкуренции. В Омске введут «сухой закон» во время особых режимов
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Поправки#Алкоголь#Спиртные напитки#Запрет продажи
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