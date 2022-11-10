Полицейские помогли приблизить мечту маленькой омички с тяжелым недугом

Потом немецкая овчарка Умилан под руководством лейтенанта полиции Виктора Новикова продемонстрировала, как умеет искать взрывчатку. В качестве «заминированного» использовали служебный автомобиль. Чтобы показать, что собака не знала заранее, где будет спрятан пакет с имитацией тротила, его перепрятали. И Умилан снова не подвел. Найдя то, что требовалось, он замер в специальной стойке до того момента, пока не дождался похвалы за хорошую работу. А главная награда для него — поиграть с мячиком. У него их сразу два на выбор.