Полицейские помогли приблизить мечту маленькой омички с тяжелым недугом

В канун своего профессионального праздника омские полицейские решили сами сделать подарок — для маленькой участницы проекта #безграничные_возможности 2022 Наташи Барышниковой.
Девочке 10 лет, 9 из них она вместе со своими родными сражается с тяжелым недугом. Когда малышке исполнился год, у нее начались проблемы со здоровьем — начала отказывать правая половина тела. После долгих обследований медики установили, что ребенок болеет редким генетическим заболеванием.
При первых его признаках мама Наташи решила: необходимо давать правильную нагрузку, чтобы держать мышцы в тонусе. Она отдала дочь в плавание, а чтобы тренировать правую руку — в художественную студию.
За рисунки нашей маленькой героини, которые она отправляла на конкурсы, у Наташи уже есть множество грамот. А недавно девочка увлеклась рукоделием. Больше всего ей нравится мастерить фигурки животных, особенно ее любимых кошек.
В этом году Наташа перешла в четвертый класс и учится только на пятерки и четверки. Говорит: хорошие знания нужны, чтобы в будущем исполнить мечту и стать следователем, как ее дедушка.
Недавно ее мечта стала немного ближе. Наша героиня смогла примерить на себя роль кинолога, а потом и оперативника.
Сначала Наташу с мамой пригласили в Центр кинологической службу УВД по Омской области. В первую очередь ее познакомили с собаками специального назначения. Оказалось, что такую ответственную службу несут собаки самых разных пород. Кроме овчарок, лабрадоров и спаниелей здесь есть даже эрдельтерьер. Сейчас служебных собак такой породы всего восемь на всю страну.
Потом немецкая овчарка Умилан под руководством лейтенанта полиции Виктора Новикова продемонстрировала, как умеет искать взрывчатку. В качестве «заминированного» использовали служебный автомобиль. Чтобы показать, что собака не знала заранее, где будет спрятан пакет с имитацией тротила, его перепрятали. И Умилан снова не подвел. Найдя то, что требовалось, он замер в специальной стойке до того момента, пока не дождался похвалы за хорошую работу. А главная награда для него — поиграть с мячиком. У него их сразу два на выбор.
Немецкая овчарка Пирс Биг Фут — он же Федя — еще почти щенок, ему 1.5 года. Но при правильном воспитании прапорщика полиции Петра Якимовича собака показывает незаурядные способности. Получив задание, весельчак превращается в серьезного и очень внимательного пса. Он почти моментально нашел пакет с запрещенными веществами в ряду вещей. Причем сбить со следа его не смогли даже специально отвлекавшие кинологи. Федя был сосредоточен и не ошибся ни разу. А после похвалы снова превратился в игривого щенка.
После этого вышел лабрадор Лавр — он всеобщий любимчик и настоящая звезда центра. Пес с удовольствием разрешил с собой фотографироваться и был в восторге от того, что привлек к себе столько внимания.
«Сейчас у нас около 50 служебных собак, а всего в области их 200. Наши специалисты занимаются селекцией, у нас есть специальная зона, где содержатся щенки. Кроме того, чтобы усилить генетику, мы привозим щенков из других городов. Особенно хорошие — в Нижнем Новгороде. Как только узнаем о появлении перспективного помета, стараемся сразу договориться о покупке. Собаки работают в среднем до 8 лет. Дальше проходят обследование и, если здоровье позволяет, продолжают службу. Если нет, никто их, конечно, не усыпляет. Это все мифы. Кинологи почти всегда забирают своих списанных собак домой, когда есть такая возможность. Кроме того, на таких умных, хорошо воспитанных собак у нас очередь из гражданских, которые хотели бы их забрать. У меня дома сейчас живут три овчарки, одна из них — как раз пенсионерка. Сейчас моей служебной собаке 6 лет, это самый расцвет. Но мне уже везут второго щенка. Как раз два года уйдут на его подготовку, а эту я потом возьму домой. Это же моя собака! Мы часто даже на выходные приходим к своим собакам или забираем их».
Хрупкая Наташа сначала немного с опаской гладила собак размером чуть ли не больше ее самой. Но потом даже обнималась с ними, а совсем привыкнув, даже покормила Лавра с руки.
«Раньше я думала, что хочу стать следователем, чтобы раскрывать интересные дела и своим трудом помогать другим людям, — призналась Наташа. — Теперь моя мечта немного изменилась. Я поняла, что хочу стать кинологом, чтобы заниматься с такими милыми собачками. Они мне очень понравились!».
Кстати, девочка пришла в гости к полицейским не с пустыми руками. Она подарила им на память свой рисунок, но котором изображен сотрудник полиции в красивой форме. За это ей разрешили посидеть в патрульной машине — на главном, водительском, месте. Наташа смогла отдать команду по настоящей полицейской рации и приняла вызов на происшествие.
Завершилось это небольшое, но яркое приключение экскурсией по музею УМВД России по Омской области. Там девочка примерила защитную амуницию и посидела на ретро-мотоцикле.