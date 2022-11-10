Политолог Подлесный прокомментировал прогноз о победе республиканцев на выборах

Приход к власти республиканцев неизбежно повлияет на дальнейшую внешнюю политику Соединенных Штатов, констатировал эксперт. Они будут оказывать серьезное давление на Белый дом, чтобы тот уделял более пристальное внимание внутренним проблемам государства, таким как экономика, миграция, высокий уровень преступности и прочие.