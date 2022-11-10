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Политолог Подлесный прокомментировал прогноз о победе республиканцев на выборах

10 ноября, 16:05
Прогноз NBC о получении американскими республиканцами 219 мест в Палате представителей США и 216-ти кресел – демократами прокомментировал политолог Павел Подлесный, руководящий Центром российско-американских отношений Института США и Канады.

Эксперт указал на преимущество республиканцев в Палате представителей, однако, предсказания более серьезных их успехов пока не сбылись, пишет Pravda.Ru. По словам Подлесного, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси вынуждена будет, разумеется, оставить ныне занимаемую должность спикера.

Приход к власти республиканцев неизбежно повлияет на дальнейшую внешнюю политику Соединенных Штатов, констатировал эксперт. Они будут оказывать серьезное давление на Белый дом, чтобы тот уделял более пристальное внимание внутренним проблемам государства, таким как экономика, миграция, высокий уровень преступности и прочие.

Республиканцы будут активно сокращать объемы военной помощи Киеву. Будет ли выдержана их принципиальная позиция по данному вопросу – станет понятно в начале следующего года. На январь 2023-го запланирован сбор нового состава Конгресса США, пояснил Подлесный.

Напомним, телеканал NBC ранее сообщил, что по итогам промежуточных выборов Палату представителей начнут контролировать республиканцы. 

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