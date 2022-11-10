Полина Астахова. Умершая в забвении гимнастка по прозвищу «Русская березка»

Заслуженный мастер спорта СССР, а Полину Астахову изображали на картинах, почтовых марках, передовицах газет и журналов, даже продала автомобиль, мебель, одежду и олимпийские награды, чтобы выжить.
Жизненная история этого ребенка войны, а родилась будущая «Русская березка» 30 октября 1936 года в городе Запорожье, была наполнены всевозможными испытаниями. В детстве она увлекалась коньками и фигурным катанием, играла в баскетбол и волейбол, но любовью на всю жизнь стала спортивная гимнастика.
Война, эвакуация, туберкулез…
Детство будущей легендарной спортсменки пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны. Сталино, куда семье переехала еще до войны, был оккупировано немецко-фашистскими захватчикам 20 октября 1941 года. Где только семья в эти годы не жила…в Теберде (курортный городок), Черкесске, Североуральске. То, что маленькая Поля выжила, уже само по себе чудо. Врачи диагностировали тяжелую открытую форму туберкулеза, потом начали отниматься ноги, и девчонка почти перестала ходить.
Доктора посоветовали сменить местожительство и климат, и семья вернулась в Сталино (Донецк), который никак нельзя назвать экологически чистым городом. Именно здесь в жизни будущей чемпионки, которая быстро пошла на поправку, появилась акробатика, спортивная и художественная гимнастика. Первым и на всю спортивную карьеру тренером стал Владимир Смирнов, она поступила в техникум физической культуры и спорта, ведь набор в общеобразовательные школы уже закончился.
Загадочный кефир
«Я была такая дохлая, не дай Бог! Жили мы с мамой впроголодь. Первый раз кефир попробовала на тренировочных сборах, причем долго не решалась его выпить, потому что не знала, что это такое», – в одном из интервью вспоминала Полина Астахова.
На первом для себя чемпионате Советского Союза Полина Астахова заняла место в конце третьего десятка, но рук не опустила, стала работать еще больше и в 1955 году пробилась в союзную сборную. Когда принесла домой первую государственную стипендию, а это были приличные по тем временам 800 рублей, мама расплакалась, а потом начала ругать – не поверила, что эти деньги дали за спортивные выступления.
Десять наград трех Олимпиад
На дебютных Играх, а это был Мельбурн-1956, самую юную гимнастку сборной большой страны уже стали величать «Русской березкой». Об ответственной командировке, как вспоминала сама тонкая и звонкая спортсменка, остались самые теплые воспоминания, а также золотая медаль, завоеванная по итогам командных соревнований и «бронза» в групповых вольных упражнениях (раньше были и такие).
Возвращение на теплоходе «Грузия» и Новый год в поезде
«Особенно врезалось в память возвращение нашей советской делегации из Австралии. 11 декабря на теплоходе «Грузия» мы отправились в двадцатидневное путешествие по пяти морям и океанам. Пресной воды на теплоходе было очень мало, зато каждому спортсмену ежедневно выдавали по бутылке вина. Да и в барах выбор спиртного был на любой вкус. Пьянствовали все, начальство, правда, закрывалось в своих каютах-люксах, – вот какими подробностями делилась Полина Астахова. – Во Владивостоке советская делегация пересела на поезд, после чего мы две недели добиралась домой. На каждой станции советских спортсменов встречали толпы народа. Прямо через окна сибиряки передавали нам корзины с пирожками, соленьями, громадные бутыли с самогоном. В каждом купе стояли украшенные елки, Новый год мы встречали в поезде».
Следующие две Олимпиады, которые проводились в Риме и Токио в 1960 и 1964 годах, Полина Астахова завершила с абсолютно одинаковым результатом. Римские далеко не каникулы принесли первому номеру советской команды «золото» в командном зачете и в упражнениях на брусьях, а также «серебро» за вольные упражнения. Уже лидер советской сборной всеми специалистами признавалась фаворитом в многоборье, но заняла только третье место – после обидного падения на бревне.
Спустя четыре года результат предыдущей Олимпиады удалось повторить – первые места в командных соревнованиях и на брусьях, второе – в вольных упражнениях и снова третья позиция итогового протокола абсолютного индивидуального первенства.
Квартирный вопрос
После Мельбурнской Олимпиады распоряжением начальника совнархоза Полине Астаховой выделили… комнату в коммунальной квартире. Отдельную двухкомнатную квартиру в Донецке она получила куда позже, за что получила нагоняй от киевских начальников. Только после Римских игр гимнастке таки дали жилье в Киеве. В этой трехкомнатной квартире на проспекте Победы (в апреле 2017 года его переименовали Брест-Литовский проспект) с крошечной кухней она прожила всю оставшуюся жизнь.
Прошло еще четыре года напряженных тренировок, она готовилась покорить Олимп Мехико-1968, но вмешалось Судьба. На отборочных соревнованиях, а это был Кубок СССР в Ленинграде, непосредственно перед вольными упражнениями опытная гимнастка перенесла сердечный приступ. Врачей ждать не стала, вышла на ковер с риском для жизни и заняла только третье место в общем зачете. «Русская березка» завоевала право поехать и выступить в Мексике, но в городе на Неве было ее последнее выступление в большом спорте!
Завидный послужной список
Олимпиада была, есть и будет вершиной для любого спортсмена, но существуют и другие соревнования. «Русская березка» является чемпионкой мира в командном первенстве (1958, 1962) и в упражнениях на брусьях (1958), серебряным призером в командном первенстве (1966), чемпионкой Европы в вольных упражнениях (1959), упражнениях на брусьях (1959, 1961), бревне (1961), серебряной медалисткой в многоборье (1961) и в вольных упражнениях (1961).
Полина Астахова – абсолютная чемпионка СССР (1959), обладательница Кубка СССР в многоборье (1959, 1960, 1963, 1965), чемпионка СССР в упражнениях на брусьях (1959, 1960, 1963, 1965), бревне (1961), в вольных упражнениях (1959, 1960, 1964, 1965), серебряный призер в многоборье (1965), в упражнениях на брусьях (1958, 1961, 1962, 1964), бревне (1959, 1960), в вольных упражнениях (1961, 1963), бронзовый призер в многоборье (1956, 1958, 1962, 1963), в опорных прыжках (1956), в упражнениях на брусьях (1956, 1957, 1967), бревне (1965), в вольных упражнениях (1958, 1962).
Наша героиня награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть». За достижения в спорте Полина Григорьевна была награждена памятным платиновым орденом Международного зала гимнастической славы.
На копеечную пенсию не прожить
После завершения спортивной карьеры в 1972 году Полина Астахова тренировала гимнасток Украины. Пока здоровье еще было более-менее в норме, готовила молодых девочек к соревнованиям, передавала им весь свой богатый опыт.
Выйдя на пенсию (вместе с президентской стипендией несколько лет получала по 50 долларов в месяц, комментарии здесь излишни), она стала никому не нужной. Одну-единственную просьбу помочь материально киевские чиновники «отфутболили», и больше гордая спортсменка ходить по инстанциям не стала. Страдая тяжелой формой бронхиальной астмы, она продала свои олимпийские медали, чтобы купить лекарства и погасить долги по квартплате.
Умерла Полина Григорьевна 5 августа 2005 года от простуды, даже похороны на Байковом кладбище оплатили меценаты, а спортивные горе-функционеры отмахнулись – мол, не помним такой чемпионки.
В октябре 2011 года в Донецке на стене дворца спорта «Шахтер», где ранее регулярно проходил юношеский турнир, носящий имя советской гимнастки (она сама неоднократно приезжала на эти соревнования), была установлена мемориальная доска. Работа донецкого художника Геннадия Грибова напоминает о том, что в этом дворце спорта в течение пяти лет тренировалась «Русская березка».
Внимание сильных мира сего и единственная любовь
Улыбчивую и обаятельную Полину Астахову, которая считалась самой изящной гимнасткой своего времени (отсюда и красивое прозвище) любила публика. Никита Хрущев аплодировал «Русской березке» стоя на одном из матчей чемпионата СССР по футболу. Другой генеральный секретарь Леонид Брежнев поздравлял спортсменку в Киеве лично с обязательным поцелуем. Кубинский революционер Фидель Кастро боготворил гимнастку и подарил две дорогие сумки из крокодиловой кожи. В те времена добиться такого внимания и признания было ой как непросто.
В 1960-х годах Полине Астаховой предлагали сниматься в художественном кинофильме о гимнастке, но актерская карьера красивую женщину не привлекла.
В прошлом гимнаст написал картину…
Пятикратная олимпийская чемпионка Полина Астахова изображена на картине «Гимнасты СССР» академика Российской академии художеств Дмитрия Жилинского, который сам когда-то занимался гимнастикой. Это одна из наиболее известных картин народного художника РСФСР. Мастер изобразил членов сборной СССР по спортивной гимнастике, готовящихся к XVIII Олимпийским играм в Токио в московском зале ЦСКА. Картина создана в 1964-1965 годах, ныне находится в коллекции и экспозиции Государственного Русского музея.
«Чтобы пройти три Олимпиады, надо иметь железное здоровье. Вот и личная жизнь не состоялась из-за того, что все некогда было. Так уж сложилась моя судьба – только гимнастика, – как-то обмолвилась Полина Астахова. – При всем этом я не принадлежала к числу талантливых спортсменок, но моей сильной стороной было профессиональное отношение к гимнастике и безграничная любовь к ней».
Впрочем, одинокой Полина Григорьевна Астахова не была – воспитала дочь, много времени проводила с внуком.