Полина Астахова. Умершая в забвении гимнастка по прозвищу «Русская березка»

«Особенно врезалось в память возвращение нашей советской делегации из Австралии. 11 декабря на теплоходе «Грузия» мы отправились в двадцатидневное путешествие по пяти морям и океанам. Пресной воды на теплоходе было очень мало, зато каждому спортсмену ежедневно выдавали по бутылке вина. Да и в барах выбор спиртного был на любой вкус. Пьянствовали все, начальство, правда, закрывалось в своих каютах-люксах, – вот какими подробностями делилась Полина Астахова. – Во Владивостоке советская делегация пересела на поезд, после чего мы две недели добиралась домой. На каждой станции советских спортсменов встречали толпы народа. Прямо через окна сибиряки передавали нам корзины с пирожками, соленьями, громадные бутыли с самогоном. В каждом купе стояли украшенные елки, Новый год мы встречали в поезде».