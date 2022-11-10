Александр Бурков обсуждал направления инвестиционного сотрудничества на сегодняшней рабочей встрече правительства, мэрии и представителей международного холдинга Ginza Project. Губернатор отметил, что они могут подключиться, среди прочего, к работе над концепциями вновь создаваемых и благоустраиваемых в регионе общественных пространств.