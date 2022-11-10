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Переосмыслят и реконструируют. Омский СКК Блинова пообещали «починить» к 2024 году

10 ноября 12:44
Фото: Город55

Омский СКК Блинова приведут в порядок к 2024 году

Аварийному СКК им. Виктора Блинова недолго осталось пустовать без посетителей. К 2024 году комплекс обещали возродить. Возможно, пересмотрят даже концепцию прилегающих территорий.

Как сообщила пресс-служба правительства Омской области, губернатор назвал сроки реконструкции спортивно-концертного комплекса им. Виктора Блинова.

Александр Бурков обсуждал направления инвестиционного сотрудничества на сегодняшней рабочей встрече правительства, мэрии и представителей международного холдинга Ginza Project. Губернатор отметил, что они могут подключиться, среди прочего, к  работе над концепциями вновь создаваемых и благоустраиваемых в регионе общественных пространств.

«К 2024 году мы планируем закончить реконструкцию СКК им. Блинова. Пространство, прилегающее к обновленному Дворцу игровых видов спорта, потребует концептуального подхода. <…> Предлагаем вам и вашей команде рассмотреть возможность участия в этой работе с точки зрения архитектурного сопровождения», — обратился к инвесторам Александр Бурков.

Представитель Ginza Project Алексей Волков отметил, что создание и развитие современных общественных пространств — одно из стратегических направлений деятельности компании. В фокусе их внимания как раз — объекты в крупных городах России, требующие реконструкции и переосмысления.

Напомним,  беды СКК Блинова тянутся с 2015 года.  В 2020 году по требованию прокуратуры комплекс закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности, работники СКК даже записывали обращение к президенту.

Теперь же, после утверждения проекта капремонта, и названных сроков, у омичей появится надежда.

Госэкспертиза одобрила проект капремонта СКК им. Блинова
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Александр Бурков#СКК им. Блинова#Капитальный ремонт#Инвестор#Срок#Строительство
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