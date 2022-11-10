Как сообщила пресс-служба правительства Омской области, губернатор назвал сроки реконструкции спортивно-концертного комплекса им. Виктора Блинова.
Александр Бурков обсуждал направления инвестиционного сотрудничества на сегодняшней рабочей встрече правительства, мэрии и представителей международного холдинга Ginza Project. Губернатор отметил, что они могут подключиться, среди прочего, к работе над концепциями вновь создаваемых и благоустраиваемых в регионе общественных пространств.
«К 2024 году мы планируем закончить реконструкцию СКК им. Блинова. Пространство, прилегающее к обновленному Дворцу игровых видов спорта, потребует концептуального подхода. <…> Предлагаем вам и вашей команде рассмотреть возможность участия в этой работе с точки зрения архитектурного сопровождения», — обратился к инвесторам Александр Бурков.
Представитель Ginza Project Алексей Волков отметил, что создание и развитие современных общественных пространств — одно из стратегических направлений деятельности компании. В фокусе их внимания как раз — объекты в крупных городах России, требующие реконструкции и переосмысления.
Напомним, беды СКК Блинова тянутся с 2015 года. В 2020 году по требованию прокуратуры комплекс закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности, работники СКК даже записывали обращение к президенту.
Теперь же, после утверждения проекта капремонта, и названных сроков, у омичей появится надежда.