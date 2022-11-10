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Омская область получит 500 млн рублей на ликвидацию свалок

10 ноября 13:36
Фото: 1MI
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Соответствующее решение сегодня поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По сообщению заместителя председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктории Абрамченко, Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию свалок. Это решение поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Все подготовительные мероприятия закончены. Планируется ликвидировать две крупные свалки, которые негативно влияют на экологию города.

Напомним, ранее на ликвидацию несанкционированных свалок на границах Омска планировали направить 797 млн рублей.

Омская область получит почти 800 млн рублей на ликвидацию мусора
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#Город#Несанкционированная свалка#Свалка#Мусор#Юлия Бармина
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