Омская область получит 500 млн рублей на ликвидацию свалок

По сообщению заместителя председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктории Абрамченко, Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию свалок. Это решение поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.