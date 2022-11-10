Москвичи рассказали о желаемых зарплатах независимо от профессий

Общественная служба новостей пишет, что москвичи желают зарабатывать не менее 170 тысяч рублей в месяц. Аналитики указали при этом на разницу в уровнях зарплат по возрастам. Россияне в возрасте 45-55 лет признались социологам, что их устроила бы заработная плата в размере 178 тысяч.