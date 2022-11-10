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Москвичи рассказали о желаемых зарплатах независимо от профессий

10 ноября, 16:06
Жители российской столицы проинформировали о размерах зарплат, которые им хотелось бы получать независимо от профессий. Стали известны результаты очередного исследования.

Общественная служба новостей пишет, что москвичи желают зарабатывать не менее 170 тысяч рублей в месяц. Аналитики указали при этом на разницу в уровнях зарплат по возрастам. Россияне в возрасте 45-55 лет признались социологам, что их устроила бы заработная плата в размере 178 тысяч.

Специалисты, которым от 18 до 25-ти, сообщили, в свою очередь, о том, что считают приемлемой зарплату в сумме 128 тысяч.

Напомним, ранее появилась информация о зарплатах соотечественников, подпавших под частичную мобилизацию и занимающих должности комбатов и командиров взводов. Власти сообщили, в частности, о том, что денежные довольствия напрямую зависят от воинских должностей и званий.

 

#Светлана Павлова
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