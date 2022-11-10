Минюст заинтересовался концертом Би-2 в Петербурге после отмены выступления в Омске

Копию письма ведомства к РФС опубликовал телеграм-канал Baza, подлинность документа подтвердили источники «РБК Спорт». В письме от 25 октября за подписью директора департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Ольги Киселевой говорится, что информация запрашивается ведомством в связи с тем, что Би-2 ранее отменила свой концерт в Омске «по причине наличия на сцене баннера в поддержку специальной военной операции и президента Российской Федерации».