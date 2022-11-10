Минюст заинтересовался концертом Би-2 в Петербурге после отмены выступления в Омске

Минюст потребовал от Российского футбольного союза объяснений по поводу выступления Би-2 на Суперкубке в Санкт-Петербурге. Группа выступила на стадионе «Газпром Арена» еще 9 июля 2022 года, но спустя три месяца у Минюста возникли вопросы к организатору выступления.
Копию письма ведомства к РФС опубликовал телеграм-канал Baza, подлинность документа подтвердили источники «РБК Спорт». В письме от 25 октября за подписью директора департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Ольги Киселевой говорится, что информация запрашивается ведомством в связи с тем, что Би-2 ранее отменила свой концерт в Омске «по причине наличия на сцене баннера в поддержку специальной военной операции и президента Российской Федерации».
В службе коммуникаций РФС изданию сообщили, что Союз направит все разъяснения Минюсту в установленный срок.
Также отмечается, что солист Би-2 Лева после выступления заявил, что артисты не получали гонорар за концерт, а приехали в Санкт-Петербург, чтобы поддержать «Спартак». На Суперкубке помимо Би-2 выступали MakSим, «Танцы минус» и Александр Розенбаум.
Напомним, в конце апреля 2022 года внезапно отменилось выступление группы Би-2 на стадионе «Красная звезда». Представители группы заявили, что им якобы не дали провести концерт, а первый замминистра спорта Иван Колесник сообщил, что группа якобы сама отказалась выступать под баннером «За президента».